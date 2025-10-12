Inter, Chivu trema: Lautaro spremuto, Bisseck sul piede di guerra, spauracchio Roma

Prima l’annuncio del rientro a Milano con 24 ore di ritardo, quindi 95 minuti in campo nella prima delle due amichevoli dell’ Argentina . Dalla prima settimana della sosta per le nazionali non sono arrivate buone notizie in casa Inter sul fronte Lautaro Martinez . Come scritto, mercoledì sera è giunta dagli Stati Uniti la notizia dello slittamento dalla notte italiana fra il 13 e il 14 ottobre a quella successiva del test fra i campioni del Mondo e il Portorico , spostata da Chicago a Ford Lauderdale per motivi di sicurezza visti i disordini sorti dalle proteste contro le politiche di immigrazione di Donald Trump. Così facendo, però, Lautaro Martinez arriverà a Milano il pomeriggio del 16 ottobre quando nei programmi originari sarebbe dovuto rientrare il 15 , riposare e poi presentarsi alla Pinetina per svolgere due allenamenti, giovedì 16 appunto e venerdì 17 , prima della trasferta all’ Olimpico contro la Roma in programma sabato 18 alle 20.45 . Invece così Lautaro dovrà fare le cose di corsa, sperando nel frattempo che Pochettino lo faccia correre di meno contro Portorico. Già, perché nella notte fra venerdì e sabato il capitano dell’Inter è rimasto in campo per tutto il match contro il Venezuela, una partita stregata per il “ Toro ” che ha servito l’assist per l’ 1-0 di Lo Celso al 31’ del primo tempo, però ha poi dovuto fare i conti con Contreras, portiere de “la Vinotinto” che ha parato di tutto. Nove le conclusioni in porta dell’Argentina, ben 5 di Lautaro, tutte respinte.

Chivu contro la Roma conta sul "Toro"

La gara, disputata all’Hard Rock Stadium di Miami, ha vissuto un intenso pre-partita dedicato a Miguel Ángel Russo, il tecnico del Boca Junior scomparso l’8 ottobre, poi è stata un monologo degli argentini - con Nico Paz sugli scudi - privi del padrone di casa, Leo Messi, lasciato in panchina da Pochettino: "Volevo vedere Lautaro e Julian Alvarez insieme, così ho deciso di non far giocare Messi. E avevamo anche Flaco López in panchina, che rivedremo presto". Quindi una frase che può far sperare l’Inter: "Martedì tutti i nuovi calciatori giocheranno sicuramente, col Venezuela non hanno avuto la possibilità e spero che ne approfittino". Chivu, che a Roma dovrà fare a meno al 99% di Thuram, ci conta. Già nella precedente sosta Lautaro era rientrato dagli impegni con la nazionale stanco, seppur utilizzato meno dal suo ct - 17 minuti con il Venezuela e 63 con l’Ecuador - e aveva reso poco contro la Juventus, rimanendo poi in panchina contro l’Ajax per il mal di schiena (17 settembre) e subentrando solo nel finale contro il Sassuolo (21). Da quel momento, però, il capitano aveva iniziato a segnare a ripetizione: gol a Cagliari, doppietta in Champions allo Slavia Praga e sigillo d'apertura nel 4-1 contro la Cremonese.

Gli impegni alla ripresa lontano da San Siro

Alla ripresa dei giochi l'Inter avrà un ciclo di ferro con tre gare di fila lontano da San Siro: Roma (18 ottobre), Union Saint-Gilloise (21) e Napoli (25). Chiaramente Chivu vorrebbe avere con sé il miglior Lautaro, giocatore che quando è in campo, al di là dei gol, sa trascinare la squadra come nessun altro. Il tecnico romeno dovrà valutare le condizioni con cui l'argentino rientrerà e capire se e come utilizzarlo a Roma, se dall'inizio in coppia con Bonny, o portarlo in panchina lasciando spazio a Pio Esposito. Molto dipenderà dalla partita di martedì contro Portorico: Pochettino farà un regalo all'Inter?