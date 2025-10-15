Marotta, lodi a Chivu: “L’Inter gioca sempre meglio. Scelta lungimirante”

"Guardiamo al futuro con la certezza di essere competitivi e determinati a rappresentare i valori dell' Inter ai massimi livelli. Continueremo a lavorare per costruire un club sempre più solido, moderno e vincente, all'altezza della nostra storia e della fiducia di tutti coloro che amano questi colori". Così Giuseppe Marotta , presidente dell' Inter , in occasione dell'assemblea degli azionisti. La scorsa stagione non sono arrivati trofei ma "è stata intensa ed emozionante. La nostra Prima Squadra ha dimostrato orgoglio, carattere e spirito di sacrificio, garantendo una performance di alto livello in tutte le competizioni: secondo posto in Serie A, finale di Champions League, semifinale di Coppa Italia e finale di Supercoppa Italiana. Questi risultati sono la prova della qualità della nostra squadra, dello spirito competitivo che la contraddistingue. La mancata vittoria di un trofeo deve essere per tutti noi un incitamento a lavorare con ancora più determinazione e umiltà per tornare presto a regalare nuove gioie ai nostri tifosi", ha aggiunto.

Da Inzaghi a Chivu

"Desidero anche in questa sede esprimere il mio ringraziamento per Simone Inzaghi, che ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro club", ha detto Marotta ricordando l'ex allenatore, passato agli arabi dell'Al-Hilal. Ora in panchina c'è Chivu: "una scelta lungimirante allineata con il nostro focus su innovazione e valorizzazione dei giovani talenti e sulla continuità nel percorso strategico di ringiovanimento della rosa. Siamo certi che Cristian saprà guidare la squadra con passione e competenza. Da quanto abbiamo visto in questo inizio di stagione, mi pare che sia stata una scelta eccellente". L'Inter, impegnata in casa della Roma alla ripresa del campionato, "sta giocando sempre meglio di partita in partita e ha collezionato tre vittorie consecutive nelle ultime tre gare di campionato - sottolinea Marotta - Inoltre abbiamo iniziato la nuova Champions League a punteggio pieno dopo due partite. Questi risultati confermano la forza e la competitività del gruppo e ci danno ulteriore fiducia per il proseguio della stagione. Abbiamo accolto nuovi giocatori che si sono integrati in un gruppo forte e coeso, mantenendo intatto il nucleo della rosa. I nuovi innesti sono coerenti con le linee guida che ci siamo dati all'inizio della fase di campagna trasferimenti e che abbiamo condiviso con la proprietà".