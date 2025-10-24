Oaktree, i proprietari Inter cambiano così: operazione da più di 10 miliardi

Oaktree-Brookfield, il piano e la scalata all'Inter

Per l’Inter, specie nel breve periodo, non cambierà nulla: si tratta infatti del passaggio finale - già ampiamente programmato e solo in leggero anticipo rispetto alla deadline al 2029 - di una scalata iniziata nel lontano 2019, ben prima che Oaktree puntasse i propri fari sul club nerazzurro. Al momento dell’escussione del prestito da Zhang, il fondo californiano era infatti già controllato da Brookfield, che non è attivo nel mondo del calcio ma è uno dei principali gestori patrimoniali alternativi a livello mondiale. Sul medio-lungo termine, come per tutti i fondi, l’obiettivo della proprietà resterà invece quello di valorizzare l’investimento. Il primo passo in tal senso resta chiudere la partita per la costruzione del nuovo stadio, prossima a uno snodo cruciale: è ormai imminente il rogito per l’acquisto del Meazza e delle aree limitrofe, insieme al Milan.

Inter, la compravendita dovrà avvenire entro il 10 novembre

La compravendita dovrà avvenire entro il 10 novembre, per evitare che scatti il vincolo sul secondo anello di San Siro. Anche sotto questo profilo la novità che interessa il fondo proprietario dell’Inter non avrà alcun impatto ed è per questo che sembrano destinate a rivelarsi buchi nell’acqua iniziative come quella dell’avvocato Gaetano Braghò, che ha scritto al notaio incaricato dell’atto di compravendita e al Comune di Milano sollevando dubbi al riguardo. Destino analogo, a meno di clamorose sorprese, avrà anche l’istanza presentata dallo stesso legale alla Soprintendenza affinché si esprima in merito all’interesse storico-culturale dell’intera struttura del Meazza e non solo del secondo anello: è pressoché impossibile che l’ente - che peraltro sul tema si è già espresso - si attivi prima del rogito.