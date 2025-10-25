Marotta torna sulla Juve: “Il ko Inter frutto di una situazione paradossale”

Marotta, le dichiarazioni prima di Napoli-Inter

"Chivu è stato costretto a iniziare dal Mondiale per Club, è atipico. Ha disputato la prima partita nella passata stagione. Non ha potuto fare una preparazione normale e ha affrontato tutte le situazioni piano piano. Christian è bravo, non è che ci dobbiamo meravigliare. Noi abbiamo fatto valutazioni precise, sapevamo con chi avevamo a che fare. Ora gode della stima di tanti che l'avevano criticato. Il merito della strada ritrovata è dell'applicazione sua, dello staff e dei giocatori" - ha spiegato Marotta ai microfoni di Dazn nel pre partita tra Napoli e Inter. Poi è ritornato sulla sfida persa contro la Juve, il 4-3 dello Stadium: "Se è stata determinante? Quella sconfitta è stata un po' strana e paradossale, fino all'83' aravamo in vantaggio. Credo non sia stata solo quella sconfitta ad essere stata determinante, ma anche il lavoro quotidiano di Chivu e l'applicazione dei giocatori. Ci siamo ritrovati nel nostro percorso con molta umiltà e rispetto, ma è un percorso ordinario, noi siamo destinati come tutti i grandi club a fare una strada per arrivare in alto. Affrontiamo i campioni in carica e servirà un approccio straordinario. Anche perché l'atmosfera e il pubblico di Napoli sono straordinari".