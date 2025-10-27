Del Piero e Bergomi, scontro in diretta sull'Inter: "Mi dispiace Beppe ma è la più forte"

L' Inter è la più forte o la più brava? Una domanda che potrebbe sembrare scontata, quasi banale, ma che a Sky Sport ha scatenato un dibattito acceso tra Bergomi e Del Piero , visti i due pensieri contrastanti sui nerazzurri. "Non è che se urli il tuo pensiero ha più valore del mio", ha sottolineato l'ex difensore in un momento in cui al tavolo del Club il confronto si è accesso, proprio sulla frase di Alex: "Beppe io non sono d'accordo con quanto hai detto". Opinioni contrastanti in uno studio, quasi silenzioso, ad ascoltare la discussione dai toni aspri tra i due e avvalorata da argomentazioni continue da un fronte e dall'altro sull' Inter.

Bergomi e l'elogio a Chivu

Prima di iniziare la discussione Bergomi ha voluto sottolineare una cosa successa nel post gara di Napoli-Inter, sottolineando le parole di Chivu: "Il gigante nella comunicazione è lui e non Conte. Un gigante. Prima della partita esaltando chi c’era prima e dopo la partita non prendendo alibi, con un’educazione pazzesca. Siamo in un mondo di incoerenti, pensavo che tu Fabio (Caressa, ndr) facessi vedere Chivu. Dovevi mostrare Chivu non Conte, il gigante è lui. Quello è il messaggio che deve passare. Un gigante in assoluto, siamo un mondo di incoerenti, quei valori lì non li facciamo più passare". Poi Bergomi parla più nello specifico dei nerazzurri.

Bergomi e il rigore Napoli: "Un unicum, ma quando la gara si sporca..."

L'analisi che ha scatenato il dibattito è proprio questa legata al pensiero di Bergomi sul rigore dato al Napoli e alle difficoltà dell'Inter in certe occasioni: "Abbiamo parlato di tutti gli episodi ma è successo qualcosa di unico. Non ho mai visto dare un rigore dal guardalinee. Poi il Napoli ha vinto con merito, ma non cambio idea sull’Inter. Sa giocare bene a calcio, finché non si sporcano le gare. Poi quando si sporcano, fatica, è così da 4 anni la situazione. Non è mai stata la più forte, ma la più brava. Appena si è sporcata la partita, ha perso. E così non si vincono i campionati e infatti fa più strada in Europa. Il Bayern è più forte dell’Inter, il Barcellona è più forte dell’Inter, ma l’Inter ha vinto perché è stata brava. La difesa dell’Inter è brava nelle letture, ma è lenta".