Calhanoglu, altro errore! Lautaro non impressiona, Bisseck il migliore: pagelle Inter

Le pagelle dell'Atletico
Musso 6.5 Un paio di parate importanti che danno sicurezza ai suoi.
Molina 6.5 Ruba palla a Calhanoglu per cominciare l’azione che porta all’1-0, spinge tantissimo, ma riesce sempre anche a rientrare per coprire. Gonzalez (14’ st) 6.5 La chiusura su Carlos Augusto all’80’ è un pezzo di bravura.
Gimenez 7 Padrone dell’area di rigore e delle palle aeree, tiene a bada Lautaro senza colpo ferire e segna un gol pesantissimo.
Hancko 6.5 Simeone gli ordina di uscire alto e lui per non sbagliare qualche volta va oltre la metà campo, l’errore più grande lo fa quando si fa scappare Barella che per poco non fa gol.
Ruggeri 6.5 Passare dai casoncelli alle patatas bravas e mangiarsi sportivamente Carlos Augusto è un tutt’uno. Sorloth (23’ st) 6 Fa tante sportellate.
G.Simeone 6.5 Pendolino della fascia destra, se c’è da difendere fa il quinto, se c’è da attaccare fa quasi il terzo davanti, se c’è un contatto fa anche Greg Louganis e si tuffa, però si perde Zielinski sul pari.
Gallagher 5.5 Un po’ di qua e un po’ di là corre molto, senza però entusiasmare. Koke (14’ st) 5.5 Tanta corsa, poco altro.
Cardoso 5.5 Johnny è la mossa un po’ a sorpresa del Cholo, mossa azzeccata per una mezzora, poi siccome è al rientro, si spegne. Pubill (14’ st) 5.5 Non si fa notare.
Barrios 7 Una partita monumentale in mezzo al campo, per i chilometri corsi, le palle recuperate, ma anche la capacità di ispirare.
Baena 6 Il braccio sì, il braccio no, il braccio forse, intanto è assist per Julián nell’azione migliore di tutta la sua partita. Griezmann (23’ st) 6.5 Al 77’ Sommer gli dice di no, suo l’assist a Gimenez.
Alvarez 6.5 Il derby dei centravanti argentini lo vince lui, che fedele al soprannome il ragno ‘pica’, cioè morde e avvelena la serata interista
All. D.Simeone 6 Ottiene una vittoria generosa che lo premia.
Le pagelle dell'Inter
Sommer 6 All’81’ ci è mancato poco che rifacesse con Griezmann quello che ha fatto nel derby, però passa indenne.
Bisseck 7 Svolge il suo compito sulla destra con grande concentrazione: bella la chiusura dopo pochi minuti della ripresa su Julián.
Akanji 6 L’inedito della serata è vederlo in mezzo alla difesa: la sua partita è di spessore, fino al gol di Gimenez, quando è segnalato.
Bastoni 5.5 Giuliano Simeone un po’ lo fa impazzire con i suoi scatti, un po’ lo fa infuriare per le sue simulazioni, lui tiene botta. ma sul 2-1 si perde un po’ Gimenez.
Carlos Augusto 5.5 Si impegna, ma il lato destro proprio non è il suo e non affonda mai, oltretutto pasticcia un po’ pure in occasione del vantaggio spagnolo.
Barella 6 Sfortunato a inizio ripresa, quando prende una traversa dopo un’azione meravigliosa, esce fuori nel secondo tempo.
Calhanoglu 5 Nel derby aveva perso la palla che era costata il gol, a Madrid concede il bis con la medesima nefandezza e pure l’Atleti ringrazia. Frattesi (27’ st) 5.5 Nessun guizzo
Zielinski 6.5 Beneficia del fatto che dalle sue parti le trame interiste siano più fluide e coordinate con una partita positiva e coronata dal gol dell’1-1. Sucic (21’ st) 5.5 Non entra bene.
Dimarco 6.5 Due conclusioni pericolose nel primo tempo, un’occasione a tu per tu con Musso al 5’ della ripresa: è sempre tra i migliori dei suoi. Luis Henrique (35’ st) ng
Bonny 6.5 Combatte per cercare di allungare la difesa rojiblanca e aprire spazi, il suo assist per Zielinski è un saggio di bravura. Thuram (21’ st) 6.5 Al 40’ della ripresa per poco non segna ancora di testa.
Lautaro 5 Esce incavolato come un toro a Pamplona, ma il suo match, a parte tanto sacrificio non è che abbia impressionato. Esposito (27’ st) 5.5 Pure lui è impreciso.
All. Chivu 5.5 Prima sconfitta in Champions, seconda dopo il derby: qualcosa è da aggiustare, oltre alla difesa a zona.
ARBITRO Letexier 6 Le immagini non chiariscono sul braccio di Baena, la direzione è corretta.
