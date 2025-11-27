Calhanoglu, altro errore! Lautaro non impressiona, Bisseck il migliore: pagelle Inter

Sommer 6 All’81’ ci è mancato poco che rifacesse con Griezmann quello che ha fatto nel derby, però passa indenne.

Bisseck 7 Svolge il suo compito sulla destra con grande concentrazione: bella la chiusura dopo pochi minuti della ripresa su Julián.

Akanji 6 L’inedito della serata è vederlo in mezzo alla difesa: la sua partita è di spessore, fino al gol di Gimenez, quando è segnalato.

Bastoni 5.5 Giuliano Simeone un po’ lo fa impazzire con i suoi scatti, un po’ lo fa infuriare per le sue simulazioni, lui tiene botta. ma sul 2-1 si perde un po’ Gimenez.

Carlos Augusto 5.5 Si impegna, ma il lato destro proprio non è il suo e non affonda mai, oltretutto pasticcia un po’ pure in occasione del vantaggio spagnolo.

Barella 6 Sfortunato a inizio ripresa, quando prende una traversa dopo un’azione meravigliosa, esce fuori nel secondo tempo.

Calhanoglu 5 Nel derby aveva perso la palla che era costata il gol, a Madrid concede il bis con la medesima nefandezza e pure l’Atleti ringrazia. Frattesi (27’ st) 5.5 Nessun guizzo

Zielinski 6.5 Beneficia del fatto che dalle sue parti le trame interiste siano più fluide e coordinate con una partita positiva e coronata dal gol dell’1-1. Sucic (21’ st) 5.5 Non entra bene.

Dimarco 6.5 Due conclusioni pericolose nel primo tempo, un’occasione a tu per tu con Musso al 5’ della ripresa: è sempre tra i migliori dei suoi. Luis Henrique (35’ st) ng

Bonny 6.5 Combatte per cercare di allungare la difesa rojiblanca e aprire spazi, il suo assist per Zielinski è un saggio di bravura. Thuram (21’ st) 6.5 Al 40’ della ripresa per poco non segna ancora di testa.

Lautaro 5 Esce incavolato come un toro a Pamplona, ma il suo match, a parte tanto sacrificio non è che abbia impressionato. Esposito (27’ st) 5.5 Pure lui è impreciso.

All. Chivu 5.5 Prima sconfitta in Champions, seconda dopo il derby: qualcosa è da aggiustare, oltre alla difesa a zona.

ARBITRO Letexier 6 Le immagini non chiariscono sul braccio di Baena, la direzione è corretta.