Lautaro dallo psicologo: Parlo con lui e vado avanti, non mi rendo conto di quello che ho guadagnato

Premiato prima del match da Beppe Marotta, il Toro apre il 4-0 contro il Como, 30ª vittima diversa in Serie A, e si porta a quota 164 reti in nerazzurro, a -7 da Boninsegna, terzo bomber all time nella storia del club
3 min
Lautaro dallo psicologo: Parlo con lui e vado avanti, non mi rendo conto di quello che ho guadagnato © APS
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

MILANO - Dopo la doppietta al Pisa, Lautaro Martinez timbra il cartellino anche contro il Como aprendo dopo appena 11 minuti il 4-0 dell'Inter sui lariani di Cesc Fabregas. Il Toro, che la scorsa settimana aveva staccato Sandro Mazzola (161 gol con i nerazzurri per la leggenda del club), sale così a quota 164 reti e si porta a sette lunghezze da Bonimba, Roberto Boninsegna (171), premiato dal presidente Beppe Marotta insiema all'argentino prima del fischio d'inizio. Il centravanti di Bahia Blanca è ora quarto nella classifica all time dei bomber del club - nei primi due posti ci sono Spillo Altobelli (209) e Giuseppe Meazza (284) -. Tra l'altro, come riferisce Opta, il capitano della formazione di Cristian Chivu aggiorna ancora le statistiche: grazie al gol contro il Como ha segnato a 30 avversarie diverse in Serie A dal 2018-2019, ovvero la sua prima stagione all'Inter, fino a oggi: nessuno nei top 5 campionati europei (Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1) ci è riuscito. 

Le parole di Lautaro Martinez dopo il 4-0 al Como

Al triplice fischio il numero 10 commenta: "Oggi abbiamo dimostrato tutta la nostra forza, il Como è fortissimo. È una vittoria importantissima, abbiamo dimostrato tutta la nostra voglia - ha detto ai microfoni di Dazn -. Sono sempre più nella storia dell'Inter? Neanche io a volte mi rendo conto di quello che mi sono guadagnato con il lavoro e il sacrificio. Ho vissuto cose non belle da bambino, senza la mia famiglia non sarei mai arrivato qui - ha aggiunto -. Ringrazio tutta questa gente, mi ha dato amore dal primo giorno e io in campo lascio tutto. Le critiche ho imparato a gestirle, da piccolo fanno male queste cose. Ma ho imparato tanto, ho parlato anche con lo psicologo e vado avanti". 

 

 

 

