I Fantastici quattro contro la Thula

Inter-Liverpool: attacchi a confronto

Lautaro-Thuram da una parte, con Pio Esposito e Bonny - che ha pure una piccola chance di essere preferito al suo connazionale dopo i 90 minuti in panchina di sabato contro il Como - pronti a dare il loro contributo nel corso della gara; tutti e quattro i big a disposizione di Slot in campo dall’altra. Il tecnico olandese, infatti, sta valutando di inserire tutte le armi offensive a sua disposizione, ovvero i tre grandi e remunerativi (leggi 365 milioni) acquisti dell’estate 2025 - Wirtz, Ekitiké e Isak - più il trequartista ungherese Dominik Szoboszlai, uno che nell’estate del 2023 fu comunque prelevato dal Lipsia per 70 milioni. E che oggi ha un valore del tutto simile se non addirittura superiore. Dunque sul terreno del “vecchio” Meazza ci sarà un poker di giocatori da 400 milioni di listino - 120 Isak, 100 Wirtz, 90 Ekitiké e 80 Szoboszlai - tutti probabilmente titolari, e un altro quartetto da circa 260 a sfidarlo, con la “ThuLa” dal primo minuto - 90 milioni l’argentino, 80 il francese -, e i giovani eredi in panchina (Pio Esposito 50, Bonny 40).

I numeri dicono Inter

Ma se come quotazioni di mercato vincono al momento i giocatori del Liverpool, l’Inter può sorridere per quanto concerne i gol segnati in stagione. I quattro Reds, infatti, insieme hanno realizzato 12 reti: 8 Ekitiké (doppietta sabato contro il Leeds), 4 Szoboszlai (anche lui in rete nell’ultima gara di Premier dove è stato impiegato nel ruolo di Salah), 2 Isak e clamorosamente ancora fermo a quota 0 Wirtz, autore di 34 gol nelle precedenti due annate col Bayer Leverkusen. L'Inter risponde col grande apporto dei suoi quattro moschettieri, già arrivati insieme a ben 27 reti, ovvero il 55% del totale della squadra (49 gol): 11 Lautaro, 8 Thuram, 5 Bonny e 3 Esposito. "Affrontiamo una grande squadra, con tanti campioni e quando i campioni sono messi in dubbio, vogliono sempre dimostrare che non è un momento buono per affrontarli come tutti pensano", ha dichiarato a proposito della gara di stasera proprio uno dei protagonisti offensivi del duello, Marcus Thuram: "Sto bene, ho recuperato benissimo dall'infortunio - ha aggiunto il francese -. È vero che ci è mancato qualcosa nei big match durante questo avvio di stagione, ma da quando sono all'Inter ne abbiamo vinti anche tanti. Se sono fra i più forti attaccanti al mondo? Oggi non penso, però lavoro ogni giorno per essere la migliore versione di me stesso; poi non sta a me fare le classifiche".