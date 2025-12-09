Tuttosport.com
Inter-Liverpool: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League

I nerazzurri di Chivu ospitano i Reds di Slot all'incontro valido per la sesta giornata della fase a girone unico
4 min
InterLiverpoolChampions League

Inter ospita il Liverpool all'incontro valido per la sesta giornata di Champions League. Gli uomini di Cristian Chivu si presentano all'appuntamento con un bilancio di 3 vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia: l'ultima contro il Como a San Siro, dove i nerazzurri si sono imposti per 4-0 - poker si somma alla manita sul Venezia e al 2-0 sul Pisa - . Lautaro Martinez e compagni puntano ora a riscattare l'amara sconfitta di Madrid, dove a decidere l'incontro con i colchoneros di Diego Simeone è stata la rete di Jose Gimenez al 93' che è costata la prima sconfitta nella fase a girone unico, la cui classifica vede l'Inter a quota 12 punti con un ritardo di sole 3 lunghezze dall'Arsenal capolista. Dall'altra parte del campo ci sono ora i Reds di Arne Slot, reduci dal crollo di Anfield contro il Psv Eindhoven (4-1) e fermi con 9 punti in classifica. La prossima giornata, Inter e Liverpool saranno impegnate rispettivamente contro Arsenal (20/01) e Marsiglia (21/01). 

Inter-Liverpool: dove vederla in diretta e streaming

L'incontro tra le formazioni di Chivu e Slot è in programma alle ore 21 di martedì 9 dicembre presso San Siro. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) e in streaming sulla piattaforma Now.

Segui Inter-Liverpool sul Tuttosport.com.

Inter-Liverpool: le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu.

A disposizione: Martinez, Taho, De Vrij, Akanji, Alexiou, Cocchi, Luis Henrique, Diouf, Zielinski, Sucic, Frattesi, Bonny, Pio Esposito.

Indisponibili: Darmian, Di Gennaro, Dumfries.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

LIVERPOOL (4-4-2): Alisson; Bradley, Konaté, van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister, Wirtz; Isak, Ekitike. Allenatore: Slot.

A disposizione: Mamardashvili, Woodman, Kerkez, Gomez, Jones, Nyomi, Ngumoha, Lucky.

Indisponibili: Frimpong, Chiesa, Endo, Gakpo, Salah.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Bradley.

Arbitro: Zwayer (Germania); Assistenti: Kempter–Dietz (Germania); Quarto ufficiale: Petersen (Germania); Var: Storks (Germania); Ass. Var: Dinger (Germania).

Inter-Liverpool: scopri tutte le quote.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

