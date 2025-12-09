Inter-Liverpool: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League

Inter ospita il Liverpool all'incontro valido per la sesta giornata di Champions League. Gli uomini di Cristian Chivu si presentano all'appuntamento con un bilancio di 3 vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia: l'ultima contro il Como a San Siro, dove i nerazzurri si sono imposti per 4-0 - poker si somma alla manita sul Venezia e al 2-0 sul Pisa - . Lautaro Martinez e compagni puntano ora a riscattare l'amara sconfitta di Madrid, dove a decidere l'incontro con i colchoneros di Diego Simeone è stata la rete di Jose Gimenez al 93' che è costata la prima sconfitta nella fase a girone unico, la cui classifica vede l'Inter a quota 12 punti con un ritardo di sole 3 lunghezze dall'Arsenal capolista. Dall'altra parte del campo ci sono ora i Reds di Arne Slot, reduci dal crollo di Anfield contro il Psv Eindhoven (4-1) e fermi con 9 punti in classifica. La prossima giornata, Inter e Liverpool saranno impegnate rispettivamente contro Arsenal (20/01) e Marsiglia (21/01).