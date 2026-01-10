L’Inter e il calciomercato in uscita: per Frattesi c’è la fila ma non l’offerta giusta

MILANO - Davide Frattesi resta in uscita dall’ Inter , anche se servono circa 35 milioni per acquistarne il cartellino dai nerazzurri . E la conditio sine qua non resta quella di un addio definitivo, per non correre il rischio di tornare tra pochi mesi a discutere nuovamente sugli stessi dettagli. La trattativa può anche essere risolta con un prestito oneroso da 5 milioni e un obbligo di riscatto da 30 (al massimo il diritto con condizioni semplici da soddisfare), non quindi con formule astruse, né con la svendita dell’asset interista.

Galatasaray e Nottingham Forest su Frattesi

Il Galatasaray, per il momento, appare più orientato a investire su un centrocampista difensivo, vedi Ederson dell’Atalanta, piuttosto che sul profilo di una mezzala abile negli inserimenti. Negli ultimi giorni il Nottingham Forest ha sondato il terreno, ma a differenza dei turchi, che garantirebbero a Frattesi un ingaggio importante (da poco meno di 5 milioni di stagione) e che in patria competono per vincere, gli inglesi sono invischiati nella lotta per la salvezza e soprattutto, causa fair play finanziario, potrebbero procedere inizialmente solo con un diritto di riscatto. Non le migliori premesse, insomma.

Juventus, Napoli e Roma sullo sfondo: le preferenze di Frattesi e i piani dell’Inter

Restano sullo sfondo Juventus – Spalletti apprezza eccome l’ex Sassuolo -, Napoli e Roma, ma nessuna delle tre società sembra pronta a venire incontro alle richieste dell’Inter (Davide preferirebbe restare in A, piuttosto che emigrare all’estero). Intanto Simone Inzaghi, nonostante sia saltato lo scambio con Cancelo, potrebbe presto formulare un'offerta per il cartellino di De Vrij o Acerbi (l'olandese resta l'opzione più gradita dal tecnico piacentino). Tuttavia i nerazzurri non lasceranno partire un centrale senza l'arrivo di un esterno. Non tornerà invece Asllani, che resta in uscita dal Torino, con i granata che però non possono interrompere unilateralmente il prestito del calciatore.