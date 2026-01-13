Tuttosport.com
Calhanoglu, guaio Inter: l'esito dell'infortunio e quante partite salta

I nerazzurri hanno comunicato il bollettino sulle condizioni del calciatore turco: per quanto tempo lo perderà Chivu
2 min
CalhanogluInter
Calhanoglu, guaio Inter: l'esito dell'infortunio e quante partite salta© Marco Canoniero
Un altro big match non vinto non è la vera brutta notizia per Chivu, che resta al comando della classifica con l'Inter. Il vero allarme è l'infortunio di Calhanoglu, indispensabile per il gioco dei nerazzurri. Con lui in campo la squadra gira in modo diverso e si è notato a inizio stagione, quando il turco era assente e ancora non al meglio della condizione fisica. Contro il Napoli ha dovuto chiedere la sostituzione a due minuti dal termine, per un fastidio muscolare. Ora è arrivato il bollettino ufficiale sulle sue condizioni, dopo i test medici svolti in mattinata.

Calhanoglu, l'esito dell'infortunio: il comunicato

"Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo sinistro. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni"  si legge nella nota ufficiale pubblicata dall'Inter. Dovrebbe stare fuori per circa 15-20 giorni e quindi dovrebbe saltare le prossime sfide in Serie A contro Lecce, Udinese, Pisa, Cremonese e Sassuolo e le due in Champions League contro Arsenal e Borussia Dortmund. Un'assenza pesante, visto che Chivu non ha un altro giocatore con le sue caratteristiche di regia. Il turco ce la dovrebbe fare per il big match contro la Juventus del prossimo 15 febbrario, ma verrà monitorato gradualmente per evitare ricadute.

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

