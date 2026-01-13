Calhanoglu, guaio Inter: l'esito dell'infortunio e quante partite salta

Un altro big match non vinto non è la vera brutta notizia per Chivu, che resta al comando della classifica con l'Inter. Il vero allarme è l'infortunio di Calhanoglu, indispensabile per il gioco dei nerazzurri. Con lui in campo la squadra gira in modo diverso e si è notato a inizio stagione, quando il turco era assente e ancora non al meglio della condizione fisica. Contro il Napoli ha dovuto chiedere la sostituzione a due minuti dal termine, per un fastidio muscolare. Ora è arrivato il bollettino ufficiale sulle sue condizioni, dopo i test medici svolti in mattinata.