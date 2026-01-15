L'Inter gioca d'anticipo sul mercato: in arrivo il primo rinforzo, torna in voga anche Perisic 

L’ Inter è a un passo da Branimir Mlacic , difensore diciottenne dell’Hajduk. “È al centro di trattative, per questo non ha giocato”, le parole di ieri del tecnico Garcia dopo l’amichevole col Posusje a confermare una cessione imminente, col centrale che potrebbe essere a Milano per le visite mediche con i nerazzurri la prossima settimana. Il costo dell’operazione è di 5 milioni, il club di Viale della Liberazione acquisirà in via definitiva il cartellino dell'atleta, che però resterà all'Hajduk in prestito sino al termine della stagione. Una decisione che permetterà al ragazzo di giocare con continuità nella massima divisione del suo Paese (l’ipotesi iniziale di rinforzare la seconda squadra dell’Inter non aggradava né Branimir, né il padre che ne cura gli interessi). Restano da limare gli ultimi dettagli, ma si vede il traguardo. Anche Leon Jakirovic , diciasettenne della Dinamo Zagabria, sul taccuino di Ausilio e Baccin da oltre un anno, potrebbe presto difendere i colori nerazzurri, tanto che il giovane mancino, che per caratteristiche viene accostato a Bastoni, spera in un trasferimento immediato nell’Under 23 di Vecchi per scendere in campo con continuità dato che nella prima squadra della capitale lo aspetterebbero sei mesi di panchina o tribuna.

Resta in uscita Frattesi

C’è da battere la concorrenza di un paio di club tedeschi e del Salisburgo – l’Inter ha comunque già avviato i contatti per sondare il terreno sulla fattibilità dell’operazione -, con la Dinamo che la scorsa annata aveva rifiutato una proposta da 1.5 milioni per cedere Jakirovic. I nerazzurri intanto, nel pensare a come rinforzare la fascia destra – “Non è facile trovare un profilo che sia all’altezza di società come l’Inter”, la precisazione di Marotta -, hanno contattato il Psv per capire se Perisic potesse essere eventualmente cedibile, ottenendo una risposta negativa dagli olandesi che non vogliono privarsi di uno dei loro capitani a metà stagione. Se poi la squadra dovesse essere eliminata in Champions restando fuori dalle prime 24 e Ausilio andasse deciso alla carica per l’esterno potranno - forse - essere fatte delle nuove valutazioni. Occhio comunque, in generale, alle occasioni dell'ultima settimana di mercato. De Vrij - che aveva l’accordo con Inzaghi – potrebbe ancora essere inserito in qualche scambio, mentre resta in uscita Frattesi: il Bournemouth lo vorrebbe in prestito, l’Inter punta al grosso incasso. Su Asllani, oggi al Torino, l’interesse del Genoa.