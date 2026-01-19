Dimarco nel mirino della Premier: l'Inter alza il muro e gioca al rialzo, pronto un nuovo contratto 

In questa Inter che guarda tutti dall’alto in basso in campionato c’è gran merito anche di Federico Dimarco . Un elemento di altissimo rendimento anche se magari meno glamour di tanti altri suoi compagni, che finiscono quasi sempre a campeggiare sulle copertine. Per questo, probabilmente, si parla meno del laterale mancino di Porta Romana, quando si analizza il futuro dei big col contratto in scadenza e da rinnovare. E invece pure la situazione riguardante il classe 1997 è di quelle a cui prestare attenzione. Anche perché dalla Premier League, a partire dalla capolista Arsenal, hanno messo gli occhi addosso al laterale sinistro . Interessi reali seppur ancora in fase embrionale ma che dalle parti di viale della Liberazione non intendono affatto sottovalutare e vogliono murare. Per questo motivo Marotta e Ausilio sono pronti a far partire da febbraio le negoziazioni per arrivare alla blindatura del numero 32 interista . Un gioiello che deve ancora continuare a brillare in nerazzurro. E a lungo.

Inter, rinnovo Dimarco: trattative pronte a partire da febbraio

Il contratto di Fede scade nel 2027 e c’è l’intenzione di tutte le parti in causa di allungarlo almeno al 2029 con opzione per la stagione successiva, se non direttamente al 2030. Ipotesi questa più gradita alla freccia mancina, che si aspetta anche un riconoscimento per quanto fatto e dimostrato nelle ultime stagioni. Insomma, il più classico dei ritocchini di stipendio all’insù. Adesso Dimarco percepisce 4,2 milioni all’anno e potrebbe passare a guadagnarne 5-5,5 a stagione (come Bastoni). Lavori in corso, ma la strada sembra tracciata. Anche perché i numeri non mentono e dicono che il classe 1997 non ha rivali al momento nel panorama della Serie A come testimoniano i 4 gol segnati e soprattutto i 7 assist vincenti sfoderati. Tanto da essere primo in assoluto in quest’ultima categoria. Un mancino fatato che il popolo nerazzurro vuole godersi ancora a lungo. Per la gioia di Cristian Chivu col quale il feeling è stato immediato. Il più classico degli amori a prima vista che può, ulteriormente, incidere sul futuro dell’esterno.

Dimarco nel mirino della Premier League

Il tecnico romeno, infatti, lo considera uno dei pilastri e leader della sua Inter. Tanto che già in estate aveva indicato Dimarco tra gli incedibili durante i primi vertici di mercato con la dirigenza nerazzurra. Con buona pace di chi da Oltremanica stava provando ad alzare il pressing per provare a sedurre il terzino. Qualche mese fa, infatti, il Manchester United aveva sondato, senza successo, il terreno per Fede. Nel frattempo il principale sponsor di Dimarco in casa Red Devils è stato esautorato. Ogni riferimento non puramente causale va all’ex tecnico degli inglesi Amorim. Un pericolo in meno per l’Inter nella corsa al rinnovo del laterale mancino.