Inter-Juve a porte chiuse, da cosa dipende dopo il caso Audero. Improta: "Non credo che..."

In primis, si tratta di un cane sciolto - preso di mira dai compagni di tifo ed espulso dall’Inter Club San Marino -, anche se Improta ha parlato di due persone: «Non era uno solo a lanciare bombe carta. È stato identificato e denunciato chi ha perso tre dita per detenzione di materiale esplodente, non ancora chi ha lanciato il bengala». L’altro aspetto lo ha richiamato Beppe Marotta , presidente dell’Inter che sin da subito - sue le prime parole dopo il 90’ - ha condannato l’accaduto: «Quando saranno identificati i responsabili, l’Inter eserciterà la clausola di gradimento per impedirne l’ingresso a San Siro». Il riferimento all’istituto che consente di escludere i tifosi dallo stadio anche senza Daspo non è casuale: la sua mancata applicazione, per esempio, era stata richiamata nel divieto che ha colpito i tifosi di Roma e Fiorentina.

La rabbia dell'Inter

La vicenda ha fatto arrabbiare molto l’Inter, non solo perché Audero a Milano ha vinto lo scudetto: «Procederemo anche davanti all’autorità giudiziaria», ha chiosato Marotta. Il portiere, la cui sportività è stata invece apprezzata da tutti, ha rassicurato sulle sue condizioni: «Sto bene, nonostante avessi forte dolore all’orecchio e bruciore al ginocchio. Ho rivisto le immagini, poteva andare peggio. Purtroppo accadono ancora questi episodi, mi auguro che in futuro diminuiscano». È l’auspicio pure di Improta, che ha sollevato dubbi sulla gestione degli ingressi allo Zini - «Abbiamo chiesto come sia possibile che si siano introdotti tali oggetti, aspettiamo le risposte da parte dei responsabili del servizio steward» - e ha annunciato l’idea di codificare dalla prossima stagione un protocollo più rigido sui controlli.