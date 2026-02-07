Inter-Chivu, c'è l'accordo: rinnovo fino al 2028. Ingaggio e risultati, cosa cambia

I risultati per ora sono lì a parlare per lui. Certo, la Supercoppa italiana è sfuggita ancor prima della finale e il percorso in Champions è diventato in salita dopo il “facile” avvio, ma Cristian Chivu , in attesa di capire se l’annata dell’Inter terminerà con qualche titolo o a mani vuote come la scorsa annata con Simone Inzaghi , ha superato brillantemente gli esami di metà stagione. Anzi, si può evidenziare come Chivu avesse già convinto il club nei mesi scorsi, fin dal lavoro svolto negli Stati Uniti a giugno in occasione del Mondiale per club. In campo la squadra non era andata un granché bene, ma in pochi giorni il tecnico rumeno aveva iniziato a risollevare il morale di un gruppo a pezzi dopo i colpi ricevuti a fine maggio. Poi è arrivato il resto. La “sua” Inter ha gradualmente iniziato a prendere forma, solo in parte simile a quella del suo predecessore, perché il 3-5-2 di Inzaghi, bellissimo in alcune sue forme estetiche, era comunque diverso da quello altrettanto efficace e gradevole da vedere di Chivu, più verticale e aggressivo. Chivu è come uno specializzando in medicina che sta via via passando i vari step per diventare uno strutturato. E come tale anche il club ha già deciso di premiarlo con una promozione: il rinnovo di contratto con adeguamento dell’ingaggio. Il prolungamento dell’accordo firmato il 9 giugno scorso e in scadenza al termine dell’annata ’26-27 è una formalità. Come già successo per tre volte con Inzaghi, Chivu allungherà la sua intesa almeno fino al 2028. Quello che ancora non è chiaro è di quanto aumenterà l’ingaggio oggi intorno ai 2.5 milioni. È evidente che l’allenatore sarà gratificato, ma molto passerà da come si concluderà l’attuale stagione. In soldoni: con lo scudetto lo stipendio salirà molto, senza meno, ma aumenterà comunque.

"Dalla Romania all'Inter. Chivu grande professionista"

Per non parlare dell’eventuale Champions, anche se il club è stato chiarissimo con Chivu, l’obiettivo è tornare a issare la bandiera nerazzurra sulla cima della Serie A. Dunque, Chivu nel lavoro quotidiano e con i risultati ha confermato alla proprietà, al presidente Marotta e al ds Ausilio la bontà della loro scelta e i motivi che li spinsero a puntare su di lui dopo che il sondaggio per Fabregas non fece breccia (nello spagnolo e nel Como). Chivu aveva tanti punti in suo favore: la leadership acquisita da giocatore fin dai tempi dell’Ajax di cui fu capitano a 21 anni; i successi ottenuti sia da giocatore dell’Inter che da tecnico delle giovanili nerazzurre; l’ottima esperienza in tre mesi a Parma e – fattore non secondario, confermato poi nel corso di questi mesi, vedi la gara da titolari di Cocchi e Kamate col Torino in Coppa Italia – l’attenzione e il riguardo verso l’Under 23. Insomma Chivu, che ieri ha ricevuto alla Pinetina la gradita visita dell’ex compagno Adriano – “l’Imperatore” si è soffermato con il tecnico, poi col brasiliano Luis Henrique e Thuram, da sempre suo grande estimatore –, è sempre più una certezza Inter, con i complimenti del presidente Marotta intervenuto ieri all’inaugurazione di “Casa Italia”: “Chivu tedoforo? – l’allenatore ha portato la torcia a Milano giovedì sera –. Testimonia valori come la cultura del lavoro; è partito dalla Romania e ha avuto successo in una disciplina difficile. Oggi è il tecnico di una delle squadre più importanti al mondo, è una grande persona e un grande professionista”.