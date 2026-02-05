Chivu non si tiene: "Critica? Non capisco più un ca**o! Inter, mercato bastardo"

Chivu: "Critica? Non capisco più un ca**o! "

"Merito dei giovani la partita di stasera, li conosco da un po' - ha aggiunto in conferenza stampa - . So il lavoro che hanno fatto, la loro ambizione e quello che ho cercato di trasmettere. Il settore giovanile e gli allenatori stanno facendo bene, Vecchi ci dà una soluzione in più. Il calendario è molto fitto, giocando ogni tre giorni servono risorse anche a noi. Semifinale prima del derby? Se la critica è perché arriviamo in semifinale non capisco più un cazzo di calcio allora. Andiamo in semifinale e c'è la critica? Ci giocheremo la semifinale, il derby e quella prima. Abbiamo bisogno di energie, siamo ambiziosi e la squadra fa di tutto per essere competitiva. Non parlo di scudetti o Champions League, non abbiamo ossessione di nulla. La squadra merita, è forte e brava e ha voglia di giocarsela su tutti i fronti. Si può vincere o perdere, ma si va avanti con convinzione. Ce la caveremo col calendario, si va avanti sempre a testa alta. Diouf? E' un giovane ragazzo in una nuova realtà, pian piano sta tirando fuori il meglio di sé. Anche oggi ha alternato cose buone a cose meno buone, ma ha voglia di dare un contributo. Siamo felici di quello che sta facendo, magari qualcuno si aspettava qualcosa in più da lui e magari anche io ho sbagliato qualcosa in qualche momento, ma sono felice. No, per me non significa nulla. Non ho una preferenza, tutti possono giocare con tutti. So quello che mi danno, sono strafelice del loro lavoro. Accettano e capiscono le nostre intenzioni. Barella e Calhanoglu? Rientreranno in gruppo appena dopo il Sassuolo".