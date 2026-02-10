Inter-Juve, c'è un dato in comune. Intanto Chivu punta Inzaghi e Conte

MILANO - Pronti per il derby d’Italia. Con il rotondo 5-0 di Reggio Emilia contro il Pisa, l’Inter di Cristian Chivu ha cancellato due statistiche in cui la Juventus dell’ex Luciano Spalletti era ancora in vantaggio rispetto ai nerazzurri. I gol subiti, con l’Inter che grazie al 12° clean-sheet di Sommer è rimasta ferma a quota 19, mentre i bianconeri sono saliti a 20 a causa del 2-2 casalingo con la Lazio. E poi il dato relativo al numero di marcatori complessivi in campionato. Era una statistica in cui la Juve , insieme al Cagliari , primeggiava con 16. L’Inter , grazie alle reti di Akanji e Luis Henrique, ha raggiunto i rivali e adesso si appresta a preparare l’ultimo scoglio da superare in un campionato che vede Lautaro e compagni già davanti di 12 punti rispetto ai bianconeri: vincere lo scontro diretto in programma la sera di San Valentino a San Siro, visto che all’andata si impose in volata la squadra allora guidata da Tudor per 4-3.

Inter, segnano tutti

I marcatori, appunto. Akanji e Luis Henrique, entrambi al primo gol in nerazzurro, si sono dunque aggiunti ad altri 14 giocatori che avevano già messo la firma in questo campionato. Dal capocannoniere Lautaro Martinez, primissimo con 14 reti - con annesso aggancio a Boninsegna a quota 171 sul podio dei goleador nerazzurri di tutti i tempi -, ai sigilli di Barella, Bastoni, Mkhitaryan, Dumfries, Sucic e Carlos Augusto (tutti a 1), Bisseck (2), Pio Esposito (3), Zielinski (4), Dimarco e Bonny (5), Calhanoglu e Thuram (7). Per un totale ragguardevole di 55 gol a cui vanno aggiunte due autoreti. In tutto, quindi, 57 centri in campionato che innalzano l’Inter al terzo posto generale nei top cinque campionati d’Europa, dietro a Barcellona (63 in 23 partite) e Bayern Monaco (79 in 21). Curiosamente, le due rivali che l’Inter sconfisse lungo il percorso in Champions della scorsa stagione, prima di crollare nella finale contro il Paris Saint-Germain.

Chivu punta Inzaghi e Conte

La squadra di Chivu - a segno anche Diouf, 3 fra Coppa Italia (2) e Champions (1) - è arrivata a 80 reti nel corso dell’annata 2025-26 e con almeno altre 18 partite da disputare (14 sicure in A, due in Coppa Italia e due in Champions), può ambire ad avvicinarsi o superare i traguardi ottenuti nelle ultime sei stagioni da Simone Inzaghi e Antonio Conte. In tutte e sei l’Inter ha superato quota 100 gol: 113 nel 2019-20 (la squadra arrivò in finale di Europa League) e 101 nel 2020-21 col tecnico salentino; 107 nel 2021-22, 100 nel 2022-23 (finale di Champions), 104 nel 2023-24 e 119 nel 2024-25 con Inzaghi (altra finale di Champions; con piccolo contributo dello stesso Chivu nelle quattro partite del Mondiale per club a giugno, con 5 gol segnati).