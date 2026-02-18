Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

“Vergognosa, antisportiva e favorita dall’arbitro”: bufera Inter anche sull’U23!

Paolo Musso, ds dell'Ospitaletto, fuorioso: "C'è sudditanza!"
3 min
Serie AInterunder23
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

Campionato che vai, polemica che trovi. L’Inter ne sa qualcosa anche in Serie C, dove peraltro una vicenda come quella che ha visto protagonisti Pierre Kalulu, Alessandro Bastoni e Federico La Penna nel derby d'Italia di sabato sera sarebbe stata risolta in quattro e quattr’otto. Il Football Video Support, pur meno tecnologicamente avanzato del Var, offre infatti agli allenatori la possibilità di chiedere due revisioni a testa - rinnovabili, se la chiamata è corretta - durante la partita. La direzione arbitrale del 2-2 tra l’Under 23 nerazzurra e l’Ospitaletto Franciacorta non è andata però giù a Paolo Musso, direttore sportivo della formazione bresciana, che già dopo la gara di andata aveva inviato una lettera di protesta ai vertici della Lega Pro: «L’arbitraggio è stato a dir poco scandaloso, orientato a favorire l’Inter con situazioni palesi, chiare e limpide».

Musso: "Inter fortissima, ma intollerabile tutelarla"

Il dirigente ha reclamato per un penalty non concesso dall’arbitro all’Ospitaletto, che comunque ha rivisto l’azione, senza ritenere necessari ulteriori interventi, dopo che i padroni di casa avevano giocato una “card”: «C’era un rigore evidente, chiaro, senza bisogno di altre valutazioni: l’hanno visto tutti, anche a velocità reale. Voglio vedere se a parti invertite non sarebbe stato fischiato. Ma c’è stata anche una palla buttata dentro al campo da parte dell’Inter, vergognosa e contro l'etica di uno sport che non deve vivere sulle perdite di tempo». Nel mirino, anche il controllo sul gol del 2-2 segnato dalla squadra allenata da Andrea Quaresimini: «È assurdo che l’arbitro sia andato a rivedere la nostra rete - ha detto il ds -, senza che l’Inter abbia usato una card». In realtà, i gol sono sempre controllati a bordo campo, e l’arbitro può decidere di rivederli al monitor in caso di dubbio. Resta l’amarezza di Musso: «Penso che l’Inter sia una squadra fortissima, ma che sia intollerabile tutelarla in questo modo. Ce la siamo giocata alla pari con una formazione nettamente superiore per potenzialità e qualità».

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS