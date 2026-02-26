Calciomercato Inter, da Thuram e Dumfries a Calhanoglu e Bisseck: ecco perché un sacrificio è probabile

Il club di Viale della Liberazione, chiaramente, non aveva messo nelle sue stime un incasso simile a quello della passata annata, però gli ottavi erano un traguardo immaginabile e con un’ottantina di milioni in cassa, l’Inter, dal punto di vista economico, sarebbe stata a posto. Non che 71.27 siano un brutto ricevere, tutt’altro, ma qualcosa potrebbe cambiare a livello di progettazione del mercato. In questo senso va tenuta presenta una frase rilasciata dal presidente Beppe Marotta prima della sfida di martedì col Bodø/Glimt proprio a riguardo di cosa comporterebbe una mancata qualificazione agli ottavi: «E’ chiaro che se dovessimo mancare questo appuntamento, andremmo a rimediare l’aspetto bilancistico in corsa. Ma non è un problema».

Inter, le manovre di mercato

L’Inter, grazie anche al lavoro di Oaktree ha migliorati i propri conti e dunque i 20 milioni in meno in arrivo dalla Champions non condizioneranno più di tanto l’esercizio economico ’25-26. Però potrebbero incidere, come scritto, sul mercato. Il club fra estate 2025 e gennaio 2026 ha conservato un tesoretto di circa 20 milioni, soldi che serviranno per acquistare Akanji (c’è l’obbligo di riscatto in caso di scudetto a 15 milioni; ma l’Inter, al di là dell’errore con i norvegesi, aveva già deciso di tenerlo a prescindere). Poi, in virtù dei suddetti addii per fine contratto, serviranno sicuramente un portiere (piace Vicario, possibile derby italiano con la Juventus), uno o due difensori centrali e un centrocampista (quasi certa la recompra di Aleksandar Stankovic dal Brugge per 23 milioni).

Oaktree ed il colpo da novanta

In più, Oaktree vorrebbe mettere a segno un colpo mediatico e per farlo - pensando a 40-50 milioni d'investimento - serviranno soldi, dunque, a maggior ragione adesso, almeno una cessione. Thuram, se il club vorrà dare sempre più spazio a Pio Esposito, potrebbe portare 50-60 milioni, 30-35 Bisseck e 25 - quelli della clausola - Dumfries. Ovviamente, se partirà uno fra questi giocatori, andrà sostituito. Sempre in bilico Frattesi e soprattutto Calhanoglu. Il turco ha 32 anni e il contratto in scadenza nel 2027: il Galatasaray ha già fatto sapere che tornerà alla carica.