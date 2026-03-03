L'Inter all'assalto di Goretzka: la chiave di svolta può essere Lookman, il retroscena 

MILANO - La strada non è ancora libera, tutt’altro considerando il pressing in Premier dell’Arsenal, ma in Italia, al momento, sembra non esserci rivale per l’Inter nella corsa a Leon Goretzka, 31enne centrocampista del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, in scadenza di contratto e dunque libero di firmare per qualunque club. A gennaio era stato a un passo dall’Atletico Madrid, ma poi tutto è naufragato. Su Goretzka si è informato il Milan che ha però virato negli ultimi giorni sul brasiliano André del Corinthians, mentre Napoli e Juventus sono in seconda fila indietro rispetto all’Inter che ha individuato nel tedesco il nuovo possibile colpo a zero dopo un’estate, la 2025, senza arrivi di giocatori svincolati. La proprietà Oaktree aveva dato indicazioni chiare e infatti sono stai presi profili Under 23, ma qualcosa è cambiato. Già a fine agosto, con l’avvicendamento fra i quasi coetanei Pavard-Akanji, quindi nel recente mercato di gennaio con i tentativi per Cancelo (31 anni) e Perisic (37). La spiegazione è semplice: a fine stagione l’Inter perderà fra i quattro e i cinque senatori, tutti in scadenza - Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan - e la dirigenza ha fatto capire a Oaktree che per rimanere ad alti livelli e provare a colmare parzialmente il gap con le big europee, non si potrà rifondare solo con ragazzi di prospettiva. Servirà un mix, per far sì che l’ossatura della squadra resti di spessore.