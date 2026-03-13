Bastoni, i fischi aprono l'inimmaginabile. E il Barcellona ci si tuffa...

Quanto rumore possono fare dei fischi? Tornasse indietro, probabilmente, Alessandro Bastoni cambierebbe tutto: ammetterebbe subito la simulazione, sanerebbe l’ingiustizia nei confronti di Pierre Kalulu, eviterebbe tutto quello che gli è successo nelle ultime settimane. Più della caduta con annesso inganno ai danni dell’arbitro La Penna, ha fatto l’esultanza: è il gesto che i tifosi, e non solo quelli della Juventus, non hanno perdonato il difensore dell’Inter. Il film visto con il Lecce si è poi ripetuto, sia con il Como che nel derby con il Milan: a ogni tocco del pallone, Bastoni è stato fischiato. Una situazione che finora non ha condizionato particolarmente le prestazioni del centrale che, oltre a quello di Cristian Chivu e di tutta l’Inter, ha ricevuto il pieno supporto del commissario tecnico azzurro Gennaro Gattuso, nella cui testa non è mai balenata l’idea di fare a meno di un suo punto fisso. Anche gli avversari, per esempio Cesc Fabregas, hanno speso parole di sostegno: «Succede perché gioca nella squadra più forte d'Italia, ma è un bravissimo ragazzo».