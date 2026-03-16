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L'Inter perde Mkhitaryan: ecco quando può rientrare in campo, il comunicato ufficiale

Il centrocampista armeno si è infortunato nel match di campionato contro l'Atalanta: le sue condizioni
2 min
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L'Inter perde Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno, infortunatosi nella gara contro l'Atalanta di sabato scorso, si è sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. Mkhitaryan salterà cosi la sfida di domenica sera contro la Fiorentina e punta a rientrate per la partita contro la Roma del prossimo 5 aprile, la prima gara dopo la sosta per le nazionali.

Il comunicato dell'Inter

Sul suo sito ufficiale, il club nerazzurro ha pubblicato questa nota: "Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

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