Juve, Inter in pressing su Vicario: la missione di Ausilio a Londra

Tottenham, la richiesta per l'ex Empoli

L'Inter si è mossa in anticipo, ha messo a fuoco la richiesta del Tottenham - fra i 15 e i 20 milioni - e presto avrà un nuovo confronto con l'agente del ragazzo. Come scritto, non è stata Tottenham-Atletico Madrid l'occasione per intavolare una trattativa per Vicario, ma il fatto che Ausilio e Baccin abbiano scelto come seconda tappa del loro blitz inglese la partita degli Spurs, fa chiaramente intendere come l'Inter non voglia distogliere lo sguardo da Vicario. Non ci saranno state chiacchiere ufficiali, ma di certo il messaggio al portiere è arrivato. Gli uomini mercato nerazzurri martedì erano invece stati a Stamford Bridge per Chelsea-Psg. Due partite, tanti giocatori di qualità in campo, soprattutto molti procuratori e dirigenti in tribuna. Occasione ghiotta per tessere rapporti, tenere vivi contatti e perché no, sondare il terreno su possibili interessi per giocatori dell'Inter come Bastoni, Bisseck, Dumfries, Luis Henrique, Frattesi e Thuram, tutti elementi che in estate, a fronte di un'offerta congrua, se non indecente, potrebbero lasciare Milano. Non Pio Esposito, ritenuto incedibile nonostante i sussurri su Arsenal e in particolare Newcastle (l’attaccante rinnoverà fino al 2031). In particolare l'Inter è consapevole che la Premier potrebbe essere la destinazione ideale per Dumfries, che ha recentemente cambiato agenzia e ha una clausola da 25 milioni che potrebbe attirare diversi club.