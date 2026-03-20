Juve, Inter in pressing su Vicario: la missione di Ausilio a Londra

Chiamarla missione non sarebbe del tutto corretta, oltretutto adesso che l’Inter la Champions la guarda dalla tv e un dirigente, in particolare il direttore sportivo, ha tempo a metà settimana per andare a seguire dal vivo delle partite, soprattutto nell’Europa che conta (una settimana fa erano a Bergamo per Atalanta-Bayern). Però il fatto che Piero Ausilio, insieme al suo vice Dario Baccin, siano apparsi mercoledì sera sulle tribune del Tottenham Hotspur Stadium non può che far pensare a un'accelerata su Guglielmo Vicario, da tempo nel mirino dell'Inter. Il 29enne portiere friulano, fin dall’estate 2023 è sul taccuino del club nerazzurro, quando dopo un’eccellente stagione all’Empoli finì in pole-position per raccogliere l’eredità a Milano sia di Onana che Handanovic. La cessione del camerunese al Manchester United non si palesò però a inizio mercato, bisognò attendere metà luglio e così nel frattempo il Tottenham sfruttò l’impasse dell’Inter che aveva necessità di incassare prima di acquistare, per strappare Vicario alla concorrenza, portandolo a Londra per 20 milioni più bonus.
Inter, Vicario in cima alla lista. Ma non è l'unico...
Il portiere azzurro, però, non è mai uscito dai radar del presidente Marotta e del ds Ausilio e, dopo l’esperienza triennale di Sommer, arrivato proprio ad agosto 2023 dopo la partenza di Onana, hanno ripensato a lui per la stagione ’26-27. Vicario non è l’unico sulla lista, ci sono diversi portieri che piacciono in Viale della Liberazione - da Lunin del Real Madrid a Bento dell’Al-Nassr passando per Caprile (Cagliari), Hornicek (Braga) e Atubolu (Friburgo) -, però è certamente un nome che accontenta tutti. Le stagioni in Premier lo hanno arricchito, ha esperienza internazionale e buona visione di gioco con i piedi. L’Inter ha già avviato da tempo contatti con il suo entourage anche perché il ragazzo, che al Tottenham ha un contratto fino al 2028 ma è reduce da una stagione non semplice con qualche critica di troppo, ha da tempo manifestato la voglia di tornare in Italia e su di lui potrebbero avvicinarsi anche altre squadre, dalla Juventus alla Roma (se dovesse cedere Svilar).
Tottenham, la richiesta per l'ex Empoli
L'Inter si è mossa in anticipo, ha messo a fuoco la richiesta del Tottenham - fra i 15 e i 20 milioni - e presto avrà un nuovo confronto con l'agente del ragazzo. Come scritto, non è stata Tottenham-Atletico Madrid l'occasione per intavolare una trattativa per Vicario, ma il fatto che Ausilio e Baccin abbiano scelto come seconda tappa del loro blitz inglese la partita degli Spurs, fa chiaramente intendere come l'Inter non voglia distogliere lo sguardo da Vicario. Non ci saranno state chiacchiere ufficiali, ma di certo il messaggio al portiere è arrivato. Gli uomini mercato nerazzurri martedì erano invece stati a Stamford Bridge per Chelsea-Psg. Due partite, tanti giocatori di qualità in campo, soprattutto molti procuratori e dirigenti in tribuna. Occasione ghiotta per tessere rapporti, tenere vivi contatti e perché no, sondare il terreno su possibili interessi per giocatori dell'Inter come Bastoni, Bisseck, Dumfries, Luis Henrique, Frattesi e Thuram, tutti elementi che in estate, a fronte di un'offerta congrua, se non indecente, potrebbero lasciare Milano. Non Pio Esposito, ritenuto incedibile nonostante i sussurri su Arsenal e in particolare Newcastle (l’attaccante rinnoverà fino al 2031). In particolare l'Inter è consapevole che la Premier potrebbe essere la destinazione ideale per Dumfries, che ha recentemente cambiato agenzia e ha una clausola da 25 milioni che potrebbe attirare diversi club.
Chiamarla missione non sarebbe del tutto corretta, oltretutto adesso che l’Inter la Champions la guarda dalla tv e un dirigente, in particolare il direttore sportivo, ha tempo a metà settimana per andare a seguire dal vivo delle partite, soprattutto nell’Europa che conta (una settimana fa erano a Bergamo per Atalanta-Bayern). Però il fatto che Piero Ausilio, insieme al suo vice Dario Baccin, siano apparsi mercoledì sera sulle tribune del Tottenham Hotspur Stadium non può che far pensare a un'accelerata su Guglielmo Vicario, da tempo nel mirino dell'Inter. Il 29enne portiere friulano, fin dall’estate 2023 è sul taccuino del club nerazzurro, quando dopo un’eccellente stagione all’Empoli finì in pole-position per raccogliere l’eredità a Milano sia di Onana che Handanovic. La cessione del camerunese al Manchester United non si palesò però a inizio mercato, bisognò attendere metà luglio e così nel frattempo il Tottenham sfruttò l’impasse dell’Inter che aveva necessità di incassare prima di acquistare, per strappare Vicario alla concorrenza, portandolo a Londra per 20 milioni più bonus.
Inter, Vicario in cima alla lista. Ma non è l'unico...
Il portiere azzurro, però, non è mai uscito dai radar del presidente Marotta e del ds Ausilio e, dopo l’esperienza triennale di Sommer, arrivato proprio ad agosto 2023 dopo la partenza di Onana, hanno ripensato a lui per la stagione ’26-27. Vicario non è l’unico sulla lista, ci sono diversi portieri che piacciono in Viale della Liberazione - da Lunin del Real Madrid a Bento dell’Al-Nassr passando per Caprile (Cagliari), Hornicek (Braga) e Atubolu (Friburgo) -, però è certamente un nome che accontenta tutti. Le stagioni in Premier lo hanno arricchito, ha esperienza internazionale e buona visione di gioco con i piedi. L’Inter ha già avviato da tempo contatti con il suo entourage anche perché il ragazzo, che al Tottenham ha un contratto fino al 2028 ma è reduce da una stagione non semplice con qualche critica di troppo, ha da tempo manifestato la voglia di tornare in Italia e su di lui potrebbero avvicinarsi anche altre squadre, dalla Juventus alla Roma (se dovesse cedere Svilar).