Andrey Santos, pressing Inter! Koné grande sogno e nei radar c'è anche l'ex Milan ora obiettivo Juve

MILANO - In settimana Piero Ausilio e Dario Baccin , gli uomini mercato dell’ Inter , nel loro blitz londinese hanno ribadito a Guglielmo Vicario e al suo entourage come il portiere del Tottenham sia l’obiettivo principale per sostituire Sommer la prossima estate. I due dirigenti nerazzurri, però, oltre a seguire mercoledì Tottenham-Atletico Madrid, il giorno precedente avevano assistito dal vivo a Chelsea-Psg, dove, al di là della sconfitta dei Blues, hanno nuovamente osservato le qualità di Andrey Santos , centrocampista centrale classe 2004 (compirà 22 anni il 3 maggio), sul taccuino dell’Inter già dalla scorsa estate. Il brasiliano - ormai stabilmente nel gruppo verdeoro di Ancelotti - era infatti già stato sondato ad agosto, quando l’Inter, capito di non poter arrivare a Koné della Roma, si era messo alla ricerca di un centrocampista più muscolare per assecondare i desiderata di Chivu. Il Chelsea, che su indicazione dell’allora allenatore Maresca aveva promosso il ragazzo al Mondiale per club, dopo l’ottima esperienza di 18 mesi in prestito nella “succursale” Strasburgo, disse però no. A quel punto, l’Inter aveva poi virato su Diouf.

Calciomercato Inter: rivoluzione a centrocampo tra cessioni e nuovi moduli

La ricerca di un centrocampista simile, però, non è finita. Anzi. Il futuro di Calhanoglu, come noto, rimane nebuloso, Frattesi potrebbe essere ceduto, Mkhitaryan è in scadenza di contratto. Insomma, a metà campo l’Inter potrebbe cambiare molto, anche perché Chivu non ha abbandonato il progetto di virare sul 3-4-2-1 o, se mai dovesse partire Bastoni, sul 4-2-3-1. Stankovic jr, oggi al Bruges, tornerà alla base, con l’Inter che sfrutterà la recompra da 23 milioni. Kone rimane il grande sogno per la linea mediana, però Ausilio e Baccin hanno sfruttato il viaggio in Inghilterra per avere nuovi contatti con gli agenti vicini ad Andrey Santos - Bertolucci e Kia Joorabchian - e ribadire la stima nei confronti del giocatore. Il Chelsea, che lo ha acquistato 18enne per 12.5 milioni dal Vasco de Gama e lo ha blindato fino al 2030, nei mesi scorsi ha rifiutato 50 milioni dall’Arabia Saudita. In stagione il brasiliano è già arrivato a 37 gare di cui 21 da titolare con 0 gol e 4 assist.