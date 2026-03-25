Inter, buone notizie per Chivu: recupera un big contro la Roma

L’ Inter si prepara ad affrontare uno snodo cruciale della stagione con una notizia che può cambiare gli equilibri: il ritorno del suo capitano. Lautaro Martínez continua a lavorare senza sosta , sfruttando anche la pausa per le Nazionali per accelerare il recupero e farsi trovare pronto nel momento più delicato dell’annata. Un segnale importante non solo per lo staff tecnico, ma anche per l’ambiente nerazzurro, che attende il rientro del suo leader offensivo dopo settimane di assenza. La gestione del recupero procede con cautela, ma le sensazioni sono positive e lasciano intravedere un rientro imminente.

Lautaro accelera: obiettivo Roma

Il capitano interista, escluso dalle convocazioni del ct Lionel Scaloni per l’amichevole dell’Argentina contro la Mauritania del 28 marzo, ha sfruttato questi giorni per intensificare il lavoro ad Appiano Gentile. Salvo imprevisti, il rientro è ormai vicino: Lautaro punta a essere a disposizione di Chivu per la sfida contro la Roma, in programma domenica 5 aprile alle ore 20:45. Il classe 1997 è fermo dalla trasferta contro il Bodø/Glimt dello scorso 18 febbraio, quando aveva accusato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Da allora, lo staff medico nerazzurro ha gestito con cautela il suo recupero, evitando rischi e puntando a restituire al tecnico il suo uomo chiave nel miglior stato possibile. Non solo Lautaro: durante la sosta è rimasto ad Appiano anche Mkhitaryan, alle prese con un problema al bicipite femorale della coscia sinistra che lo ha costretto a saltare la sfida contro la Fiorentina. Tuttavia, a differenza dell’argentino, il suo rientro appare più lontano: difficile vederlo contro i giallorossi, con l’obiettivo fissato sul match successivo di campionato contro il Como, previsto per il 16 aprile.