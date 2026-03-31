Vicario in pole, ma non è solo: ecco chi è l'ultimo nome per la porta dell'Inter

Robin Risser: la new entry tra i pali

Vicario, per il quale si è mosso di recente Piero Ausilio, viaggiando a Londra, e che costa attorno ai 18-20 milioni di euro, però, non è l’unico obiettivo dell’Inter. L’ultimo nome da aggiungere alla lista, secondo calciomercato.com, è quello di Robin Risser. Francese, classe 2004, difende i pali del Lens (i rapporti sono ottimi, lo confermano gli affari Satriano e Diouf) ed è, specie a livello anagrafico, un profilo diverso dall’ex Empoli: la data di nascita non è un dettaglio secondario, ma che sarà approfondito nelle riunioni di aprile, decisive per stilare l’identikit definitivo. Se Risser è la new entry, nella lista dei papabili portieri interisti restano altri profili già seguiti da tempo, a partire da Bento dell’Al-Nassr, il cui approdo invernale al Genoa, poi sfumato, avrebbe rappresentato una sorta di antipasto nerazzurro. Ma pure Elia Caprile del Cagliari, altro elemento della Nazionale, piace da tempi non sospetti alla dirigenza nerazzurra. In lista anche altri profili stranieri, variegati per caratteristiche e costi, come Andrij Lunin del Real Madrid, Noah Atubolu del Friburgo e Lukas Hornicek del Braga.