Chivu elogia l’Inter: “In campo nel secondo tempo con la voglia di essere dominanti e chiudere la partita”

Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria schiacciante della sua Inter sulla Roma per 5-2. Il tecnico nerazzurro ha dichiarato, scherzando: "Chiedevo se i parrucchieri sono aperti domani e se potevo buttare via la giacca, ognuno ha le sue preoccupazioni. Devo tagliare i capelli, mi sono messo il casco come una volta. Spero che i parrucchieri siano aperti". Sulla partita: "Era importante l'approccio al secondo tempo e abbiamo chiuso la partita con due gol dopo l'intervallo. Questa squadra da segni di maturità, magari ha speculato un po' di più in qualche partita, ma oggi ci siamo presentati nel secondo tempo con la voglia di essere dominanti e di fare la partita".

Le parole di Chivu

Poi aggiunge: "Andare a prendere la Roma non è semplice perché ti svuota in mezzo al campo. Eravamo un po' preoccupati sulla giocata di Malen e Calhangolu era lontano da Pisilli che controllava il gioco. Nel secondo tempo più coraggio, abbiamo rotto le linee e abbiamo contenuto il palleggio della Roma. Quando dai tempo e spazio ai giocatori della Roma è pericoloso, siamo stati più aggressivi nell'andare a contendere la palla e nel secondo tempo siamo stati bravi". E sul clima attorno al calcio italiano: "Io non ho la bacchetta magica, ma siamo tutti colpevoli in quello che succede in questo calcio, dagli allenatori ai giocatori fino ai social e i giornalisti. Ci piace la critica invece il calcio deve rimanere soltanto un gioco. A partire dal settore giovanile dove succedono cose che ti stupiscono, dobbiamo cambiare l'approccio a questo bellissimo gioco che fa innamorare bambini e tifosi che amano la loro maglia e non quelli che gufano che sparano cose che non si possono dire". Poi chiude: "Felice di aver ritrovato Lautaro, Thuram, Barella, Dumfries ma anche Diouf, Frattesi e quelli che non sono scesi in campo".

Le parole di Lautaro e Thuram

Le parole di Lautaro Martinez nel post match: "Era uno scontro diretto e una partita molto importante, per dare un segnale a noi stessi e alla classifica. La Roma è una squadra forte, conosciamo il suo allenatore. Siamo contenti, Thuram oggi ha fatto la differenza. Un calo lo possiamo avere tutti e sono felice per lui e per i compagni". E sulla Nazionale italiana: "Quando parli di Bastoni e di tutti i compagni azzurri mi viene la pelle d'oca. Questi ragazzi ci lasciano sempre la pelle, gli italiani sono rimasti fuori dal Mondiale ma loro tornano e danno una dimostrazione con il lavoro. Un calo si può sempre avere, si accettano le critiche, ma noi vogliamo tenere l'Inter in alto, ma sono contento e felice di avere questi compagni di squadra". Queste le parole di Thuram: "Sono importanti anche Pio e Bonny, ma ho un legame particolare con Lautaro come tutta la squadra, è il nostro capitano e oggi lo ha dimostrato dopo un minuto".

Le dichiarazioni di Dumfries

Così l'esterno olandese nel postpartita: "Una partita molto bella da parte nostra, sono molto contento dei ritorni di Calhanoglu e Lautaro, due giocatori importanti per noi. Abbiamo dimostrato di essere famiglia ed è la strada giusta per il finale di stagione. Questa sera una vittoria importante dopo due pareggi, ogni partita in questo momento la dobbiamo vincere per prenderci lo Scudetto. Questo gruppo è speciale, stiamo insieme da tanti anni e abbiamo giocato tante partite per l'Inter. Quando segna qualcuno è un momento speciale per tutti e per questo ci abbracciamo forte tutti quanti insieme". Sulla sua prestazione: "Volevo segnare e anche Marcus è un giocatore che scherza molto. Sull'occasione grande pallone di Bonny è mancato il gol, peccato. Ma abbiamo vinto e questo è importante per noi".