"Nove infortunati e altre cose contro": Bayern, Kompany abbassa il volume degli ingiocabili Inter

Kompany e la frecciata all'Inter

"Il percorso dell'anno scorso terminato ai quarti contro l’Inter? È importante essere obiettivi per me, ci sono tante cose su cui riflettere della passata stagione e riguardo quell’eliminazione. Ma la realtà è che avevo nove giocatori infortunati. E mi piace nominarli perché è un modo per valutare la situazione: Ito, Neuer, Coman, Musiala, Pavlovic, Upamecano e ne sto dimenticando altri molti importanti, come Davies per esempio. Cosa è andato storto? Facile dire gli infortunati però io non mi posso concentrare solo su questo, non eravamo pronti. Anche altre cose ci sono andate contro. Dobbiamo imparare la lezione dello scorso anno.Qual è la reazione a una sconfitta? Bisogna guardare avanti, ecco perché siamo qui. La cosa più importante è continuare. Vogliamo vincere contro una delle migliori squadre al mondo. Siamo in un'ottima posizione in vista della partita di domani, abbiamo i nostri migliori giocatori. Vogliamo fare di tutto per vincere domani. Ogni partita è diversa" - ha spiegato Kompany in conferenza stampa in vista della sfida contro il Real Madrid.

Il Bayern al completo e la paura del Bernabeu

Un pensiero chiaro: con i giocatori top il Bayern Monaco è un'altra squadra. Ora il tecnico è riuscito a trovare un equilibrio tattico che sta facendo rendere la squadra come una macchina da gol. Niente a che vedere con il caos e la miriade di infortuni, soprattutto in difesa, dello scorso anno, che però non hanno allontanato i bavaresi dalla conquista del titolo. Ora i tedeschi sono in perfetta forma e da qualche settimana hanno riabbracciato anche Musiala, rientrato dopo il brutto accusato la scorsa estate dopo un contrasto con Donnarumma. Ora Vincent ha i migliori ed è tutta un'altra storia, anche se ha messo tutti sull'attenti: "Credo che il Bernabeu sia lo stadio più difficile in cui giocare in trasferta. Comunque abbiamo giocatori con esperienza per questo tipo di partite, i dettagli saranno fondamentali. Ci aspettiamo un Real Madrid simile a quello che ha affrontato il City. Mbappé e Vinicius? Entrambi sono incredibili".