Chivu e frecciata dopo Como-Inter in diretta tv: "Scudetto? Faccio come i miei colleghi che parlano di..."

"Semplice non lo era e lo sapevamo, affrontavamo una squadra che lotta per qualcosa di importante e lo hanno fatto vedere nel primo tempo. Facevamo fatica a trovare le vie d'uscita, eravamo anche un po' molli in fase difensiva. Abbiamo trovato un gol importante dopo il 2-0, poi abbiamo cambiato atteggiamento nel secondo tempo. Alla fine ce l'abbiamo fatta anche se non è stato semplice". Lo ha detto Cristian Chivu a Dazn dopo la vittoria sul campo del Como nel 32° turno di Serie A. Il tecnico dell'Inter ha aggiunto: "Frutto del lavoro di tutto lo staff, stamattina abbiamo fatto un allenamento solo sulle palle inattive. Abbiamo cercato di prepararli al meglio sapendo che sono una grande occasione se sfruttati bene. Sarebbe un peccato non lavorare su questi dettagli visto che abbiamo un gran battitore e grandi saltatori".
Frecciata ai 'colleghi'
Chivu ha poi spiegato: "È una vittoria di gran maturità, abbiamo capito il momento. Probabilmente nel primo tempo siamo stati sorpresi dalla loro intensità, ma poi abbiamo reagito da squadra matura e che ha voglia di essere competitiva fino in fondo".
Poi, la frecciata ad Allegri e Conte: "Scudetto chiuso per l'Inter? Faccio come i miei colleghi, anche noi siamo contenti che piano piano ci stiamo avvicinando all'obiettivo Champions. La matematica dice che non abbiamo ancora ottenuto la qualificazione". Infine su Dumfries: "Ci è mancato, senza nulla togliere al lavoro che ha fatto Luis Henrique. Con lui abbiamo più profondità e un'arma in più nelle palle inattive".