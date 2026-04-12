Chivu e frecciata dopo Como-Inter in diretta tv: "Scudetto? Faccio come i miei colleghi che parlano di..."

"Semplice non lo era e lo sapevamo, affrontavamo una squadra che lotta per qualcosa di importante e lo hanno fatto vedere nel primo tempo. Facevamo fatica a trovare le vie d'uscita, eravamo anche un po' molli in fase difensiva. Abbiamo trovato un gol importante dopo il 2-0, poi abbiamo cambiato atteggiamento nel secondo tempo. Alla fine ce l'abbiamo fatta anche se non è stato semplice". Lo ha detto Cristian Chivu a Dazn dopo la vittoria sul campo del Como nel 32° turno di Serie A. Il tecnico dell'Inter ha aggiunto: "Frutto del lavoro di tutto lo staff, stamattina abbiamo fatto un allenamento solo sulle palle inattive. Abbiamo cercato di prepararli al meglio sapendo che sono una grande occasione se sfruttati bene. Sarebbe un peccato non lavorare su questi dettagli visto che abbiamo un gran battitore e grandi saltatori".