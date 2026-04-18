Scudetto Inter, ecco quando può festeggiare Chivu: cosa deve succedere

La corsa allo scudetto sembra ormai indirizzata verso Milano, con l’ Inter che ha costruito un vantaggio consistente sulle inseguitrici. I nerazzurri guidano la classifica con 78 punti, mentre il Napoli insegue a quota 66 dopo il ko interno contro la Lazio . Il margine accumulato rende il traguardo sempre più vicino , anche se manca ancora la certezza aritmetica. I prossimi turni di campionato saranno decisivi per capire quando potrà scattare la festa nerazzurra.

Quando può arrivare lo scudetto per l'Inter

La prima occasione utile per la aritmetica potrebbe arrivare già nella prossima giornata di Serie A, la 34ª. L’Inter sarà impegnata in trasferta contro il Torino domenica 26 aprile alle ore 18, mentre il Napoli affronterà la Cremonese. Per chiudere i conti immediatamente, i nerazzurri dovranno vincere la propria gara e sperare che i partenopei non vincano. Potrebbe anche bastare un pari in caso di sconfitta dei partenopei con i grigiorossi, ma attenzione poi al Milan: i rossoneri non dovranno vincere entrambe le sfide contro Verona e Juventus. Se queste condizioni si verificassero, il vantaggio dell’Inter diventerebbe irraggiungibile. Con quattro partite ancora da giocare, il distacco salirebbe a più di 12 punti e con 4 giornate al termine garantirebbe automaticamente il titolo.

Le altre possibili combinazioni

Nel caso in cui la combinazione favorevole non si concretizzasse subito, l’Inter avrebbe comunque un’altra occasione ravvicinata. La giornata successiva, la 35ª, potrebbe risultare decisiva per la conquista aritmetica del titolo. In quel weekend i nerazzurri ospiteranno il Parma, mentre il Napoli dovrà continuare a inseguire senza poter più sbagliare. Se gli azzurri non riuscissero a vincere, il margine diventerebbe comunque incolmabile. Naturalmente, tutto dipenderà anche dai risultati diretti dell’Inter. Va ricordato inoltre che, in caso di arrivo a pari punti, non conterebbero più scontri diretti o differenza reti. Il regolamento prevede infatti uno spareggio, ipotesi che al momento appare molto lontana. La gestione del vantaggio sarà quindi fondamentale nelle prossime settimane. Con un calendario ormai agli sgoccioli, ogni turno può diventare quello decisivo.