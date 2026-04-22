La corsa allo Scudetto sembra ormai indirizzata verso Milano, con l’ Inter che ha costruito un vantaggio consistente sulle inseguitrici. I nerazzurri guidano la classifica con 78 punti, mentre il Napoli e il Milan inseguono a quota 66 a pari merito. Il margine accumulato rende il traguardo sempre più vicino , anche se manca ancora la certezza aritmetica. I prossimi turni di campionato saranno decisivi per capire quando potrà iniziare la festa nerazzurra, che potrebbe scattare già alla prossima giornata.

Inter, Scudetto al prossimo turno?

La prima occasione utile per la aritmetica potrebbe arrivare già nella prossima giornata di Serie A, la 34ª. L’Inter sarà impegnata in trasferta contro il Torino domenica 26 aprile alle ore 18, mentre Napoli e Milan affronteranno rispettivamente Cremonese e Juventus. Per chiudere i conti immediatamente, i nerazzurri dovranno vincere la propria gara e sperare che azzurri e rossoneri non vincano. Potrebbe anche bastare un pari contro i granata in caso di sconfitta sia della squadra di Antonio Conte che di quella di Massimiliano Allegri. Se queste condizioni si verificassero, il vantaggio dell’Inter diventerebbe sufficiente per celebrare già lo Scudetto: con quattro partite ancora da giocare, il distacco supererebbe i 12 punti con sole 4 giornate al termine, il che garantirebbe automaticamente il titolo.

Le altre possibili combinazioni

Nel caso in cui la combinazione favorevole non si concretizzasse subito, l’Inter avrebbe comunque un’altra occasione ravvicinata. La giornata successiva, la 35ª, potrebbe risultare decisiva per la conquista aritmetica del titolo. In quel weekend i nerazzurri ospiteranno il Parma, mentre il Napoli e il Milan (entrambe in trasferta rispettivamente con Como e Sassuolo) dovranno continuare a inseguire senza poter più sbagliare. Naturalmente, tutto dipenderà anche dai risultati diretti dell’Inter: in generale se la squadra di Cristian Chivu conquistasse 4 punti nelle prossime due con Torino e Parma vincerebbe aritmeticamente lo Scudetto senza dover tenere conto dei risultati delle inseguitrici. Va ricordato inoltre che, in caso di arrivo a pari punti, non conterebbero più scontri diretti o differenza reti. Il regolamento prevede infatti uno spareggio, ipotesi che al momento appare molto lontana. La gestione del vantaggio sarà quindi fondamentale nelle prossime settimane. Con un calendario ormai agli sgoccioli, ogni turno può diventare quello decisivo.