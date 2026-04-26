Marotta, il “Non ricordo” in diretta scatena i social sul caso Rocchi: “Inter estranea e corretta”

Un'Inter tra due fuochi . Da una parte la squadra di Chivu in campo è sempre più vicina a vincere lo Scudetto , ma fuori la società nerazzurra è finita al centro del caso Rocchi , che ha portato all'autosospensione del designatore arbitrale . Nel pre partita della sfida contro il Torino, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ai microfoni di Sky Sport ha detto: "Noi apprendiamo tutto dalla stampa e infatti questi comunicati e dichiarazioni fatte ci meravigliano. Non abbiamo arbitri graditi e non graditi . Abbiamo agito nella massima correttezza e questo deve tranquillizzare tutti, questo è il dato più importante".

Marotta contrattacca: "Lo scorso anno situazioni avverse e acclarate"

"L'anno scorso è stata un'annata in cui abbiamo avuto decisioni avverse e successivamente acclarate dai vertici arbitrali, come il rigore in Inter-Roma - ha aggiunto Marotta -. Oggi siamo qua pensando a questa partita, a questo campionato e questo scudetto. Sono tranquillo, l'Inter è estranea e sarà estranea anche in futuro".

L'Inter e lo Scudetto

Il presidente nerazzurro si è poi concentrato sulla stagione corrente, che vede l'Inter protagonista e a un passo dallo Scudetto: "I complimenti vanno riservati all'allenatore e alla squadra. Dobbiamo ancora arrivare a questo doppio traguardo, oggi la squadra è molto concentrata su questo esame. Domenica affronteremo un altro avversario e poi penseremo alla Coppa Italia, che è un altro bel trofeo che vorremmo vincere. Per noi sarebbe la decima volta".