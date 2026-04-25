Rocchi indagato per concorso in frode sportiva: spunta anche Inter-Verona, Var nel mirino

Il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. L'avviso di garanzia sarebbe arrivato ieri, con le indagini che coinvolgono in prima persona il designatore arbitrale in merito ad alcuni episodi evidenziati nel corso della stagione 2024/2025. Per uno dei casi contestati è già arrivata l'archiviazione da parte della giustizia sportiva, mentre per quanto riguarda l'altro sono stati resi noti gli audio integrali della squadra arbitrale ad Open Var. Gli episodi su cui è stata posta la lente d'ingrandimento su quello che sarebbe un vero e proprio scandalo sportivo, fanno riferimento al match tra Udinese e Parma dello scorso anno - terminato a favore dei bianconeri col punteggio di 1-0 e rete di Thauvin su calcio di rigore - e Inter-Verona, risalente invece all'8 gennaio 2024, finita al centro delle polemiche per il clamoroso fallo di Bastoni non fischiato su Duda.