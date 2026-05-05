Thuram ossessionato da Conte, post Scudetto con frecciata: cosa ha scritto

Con la vittoria contro il Parma, l' Inter si è aritmeticamente aggiudicata lo Scudetto . Da qui è partita la festa dei nerazzurri, tra balli, cori e fuochi d'artificio . Tra i più scatenati c'è senza ombra di dubbio Marcus Thuram , autore negli ultimi giorni di dirette social seguitissime e meme già virali sui social. L'ultimo post su Instagram, in particolare, ha fatto impazzire i tifosi dell'Inter… E infuriare quelli del Napoli.

Thuram contro Conte: il post non lascia spazio a dubbi

Occhiali da sole, scudetto gigante in mano e volto sorridente. A primo impatto il post di Thuram non sembra nascondere niente di particolare, ma far scatenare il mondo nerazzurro è stata però la descrizione: "Adesso... si balla". Non vi ricorda niente? La scorsa stagione Antonio Conte parlando della corsa Scudetto aveva detto: "Adesso siamo in pista e si balla". Una frase diventata presto iconica nel mondo azzurro e con cui inizia anche "Ag4ain", il film dedicato al quarto scudetto del Napoli. Solo una casualità? Decisamente no, perché tra le foto della festa scudetto, Thuram ne ha messa anche una in cui è ben visibile in alle sue spalle un'immagine di Conte in conferenza stampa. Due indizi non bastano per fare una prova, ma ci vanno vicini.

I commenti social

Il post di Thuram è pieno di commenti divertiti dei tifosi dell'Inter, che hanno colto e apprezzato la citazione. L'addio di Conte a Milano è stato a dir poco problematico e uno sfottò all'ex allenatore è sempre gradito. "Tikus ti amo", "Adoroooo", "Conte...ntissimo", "Pazzo come noi", "Si ballaaaaa Andò", "Comm si fort", "Sei un folle, con te dal giorno 0, anzi, non eri nemmeno all’Inter", hanno scritto su Instagram.