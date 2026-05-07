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Evaristo, il calcio in purezza

Dall'esordio col Brescia al numero 10 sulle spalle con l'Inter: la storia di Beccalossi ed una carriera da incorniciare
Stefano Pasquino
1 min
Interbeccalossi
Evaristo, il calcio in purezza © AG ALDO LIVERANI SAS
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Ci sono giocatori che colpiscono l’immaginario dei tifosi al di là della maglia che indossano e pure a prescindere da quello che hanno vinto in carriera. Evaristo Beccalossi era uno di questi. Paolo Rossi, l’attore, sui due rigori sbagliati in una gara di Coppa delle Coppe contro lo Slovan

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