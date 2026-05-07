Evaristo, il calcio in purezza

Scopri tutte le offerte
Hai già un abbonamento? Accedi
Ci sono giocatori che colpiscono l’immaginario dei tifosi al di là della maglia che indossano e pure a prescindere da quello che hanno vinto in carriera. Evaristo Beccalossi era uno di questi. Paolo Rossi, l’attore, sui due rigori sbagliati in una gara di Coppa delle Coppe contro lo Slovan
Abbonati per continuare a leggere
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS