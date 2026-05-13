Chivu gongola: “L’Inter si gode due trofei meritati”. Sarri senza freni: “Derby? Alle 12:30 non vengo”

ROMA - "L' Inter ha vinto due trofei quest'anno , ce lo siamo meritati". Così, ai microfoni di Mediaset, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu , fresco vincitore anche della Coppa Italia dopo aver festeggiato lo Scudetto con largo anticipo, commenta il successo all'Olimpico contro la Lazio : "È stata una buona stagione, siamo tutti felici per tutto ciò che abbiamo superato questi anni, per i tifosi e la società che ci ha sempre supportato. Nuovo ciclo? Ci godiamo quanto di buono fatto quest'anno : abbiamo vinto il campionato, la Coppa Italia. Non è mai facile portare a buon fine una stagione del genere. Siamo felici".

Le parole di Sarri

Ai medesimi microfoni, anche il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha offerto la propria disamina dell'incontro e, più in generale, della stagione ormai prossima alla conclusione, con i biancocelesti fuori dalle coppe europee: "La squadra non è stata remissiva, abbiamo scelto di non andarli a prendere alti perché loro col portiere ci avrebbero infilato costantemente. Se poi consegni una palla da calcio d’angolo e concedi gol all’avversario, quello ha poco di tattico. Nel secondo tempo abbiamo giocato un po’ di più a viso aperto, ma quello di non farlo è stata una scelta. La partita poteva prendere una piega diversa, pur sapendo che tecnicamente loro sono più forti. Derby? Ho la sensazione che lunedì vengo, domenica alle 12:30 non vengo, giocano loro a quell’ora. Il casino viene da una serie di errori fatti dalla Lega e ora la Lega deve rimediare. C’è una serie di errori clamorosi, però il prefetto è stato chiaro e speriamo che ci sia una data. Derby alle 12:30? Se fossi il presidente non presenterei nemmeno la squadra. Non è che sono arrabbiato, sono logico. C’è una serie di errori e nessuno si è espresso affermando di aver commesso un errore. Ci sono quattro squadre che si stanno giocando 70, 80, 90 milioni di euro e le facciamo giocare tutte di domenica alle 12:30? Questo non è calcio, è qualcosa di diverso". Sul futuro: "Del mio futuro stasera me ne importa zero, è in discussione da entrambe le parti. Mi dispiace per i ragazzi, ho visto un'stato d'animo difficile. Mi dispiace per il pubblico, stasera è stato numeroso. Grande percorso, ma stasera con un po' di complicità nostra loro l'hanno vinto meritatamente".