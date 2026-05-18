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Pavard ritorna all'Inter. Niente riscatto, il Marsiglia lo scarica: "Mi ricorderò di..."

Il difensore classe 1996 è prossimo a rientrare alla Pinetina dopo la stagione con i focesi conclusa con il 5º posto in campionato
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Benjamin Pavard non sarà riscattato. Il difensore classe 1996 è prossimo a rientrare all'Inter dopo la stagione trascorsa in prestito al Marsiglia, dove ha chiuso l'annata con il 5º posto in Ligue 1. Il francese si è congedato con i focesi tramite un messaggio pubblicato sui propri profili social, confermando dunque l'intenzione del club di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 15 milioni: "Indossare questa maglia resterà un'esperienza forte nella mia carriera e nella mia vita - ha scritto - . Ho sempre cercato di dare tutto in campo e di rappresentare questo club con rispetto e impegno. Me ne vado con il ricordo di uno spogliatoio rimasto unito fino alla fine. Buona fortuna all'OM per il futuro".

Pavard: numeri e palmarès

Giunto all'Inter nell'agosto 2023, con la maglia nerazzurra l'ex Bayern Monaco ha accumulato 70 presenze complessive, con un bilancio di 1 gol e 4 assist. Nel suo palmarès, 1 Champions League, 1 Supercoppa Uefa, 1 Mondiale per Club, 1 scudetto, 1 Supercoppa italiana, 4 Bundesliga, 1 Coppa di Germania e 3 Supercoppe di Germania. Ma il curriculum del francese, che in nazionale vanta 55 presenze e 5 gol, riporta anche il trionfo al mondiale di Russia 2018 e la Nations League del 2021.

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