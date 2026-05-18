Pavard ritorna all'Inter. Niente riscatto, il Marsiglia lo scarica: "Mi ricorderò di..."

Benjamin Pavard non sarà riscattato. Il difensore classe 1996 è prossimo a rientrare all'Inter dopo la stagione trascorsa in prestito al Marsiglia, dove ha chiuso l'annata con il 5º posto in Ligue 1. Il francese si è congedato con i focesi tramite un messaggio pubblicato sui propri profili social, confermando dunque l'intenzione del club di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 15 milioni: "Indossare questa maglia resterà un'esperienza forte nella mia carriera e nella mia vita - ha scritto - . Ho sempre cercato di dare tutto in campo e di rappresentare questo club con rispetto e impegno. Me ne vado con il ricordo di uno spogliatoio rimasto unito fino alla fine. Buona fortuna all'OM per il futuro".