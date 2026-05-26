"L’Inter ne uscirebbe devastata”, Saviano e l’inchiesta arbitri: “Tutto per fermare le indagini"

Saviano: "Il calcio potrà mai essere sano?"

Poi nel suo messaggio Roberto Saviano ha allargato il cerchio: "Finché il calcio milanese non subirà veri processi, non avremo un campionato sano. Ma la domanda è: il calcio, nel più corrotto dei mondi, potrà mai essere davvero sano?". Una domanda quest'ultima che lascia intendere più di qualcosa, anche se come sottolineato, anche dall'utente stesso nel porre il quesito, con la parola 'Silenziopoli' si è già data una risposta ampia di quanto è successo e sta succedendo. Tutta l'inchiesta è nelle mani della Procura che, dunque, dovrà continuare le proprie indagini per cercare di arrivare fino al fondo della situazione e capire quale sia la verità.