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Inter attenta, anche il City piomba su Palestra: Marotta pronto al rilancio, le ultime 

Il terzino destro che l’Atalanta valuta 60 milioni vorrebbe rimanere in Italia, ma le sirene provenienti dai campionati esteri stanno potrebbero cambiare le carte in tavola
3 min
Calciomercato InterpalestraManchester City
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Sì, c’è chi preferisce l’Italia. È il caso di Marco Palestra, laterale rientrato all’Atalanta dal Cagliari per diventare il pezzo pregiato del mercato della Dea. Il classe 2005 di Buccinasco, a due passi da Milano, è il grande obiettivo - non l’unico, ma quasi - dell’Inter per sostituire Denzel Dumfries dopo la cessione dell’olandese al Real Madrid. I discorsi tra i club vanno avanti, anche se nelle ultime ore non si registrano passi avanti significativi: un piccolo stallo che tutti i protagonisti della trattativa contano si possa risolvere. L’Inter, finora, si è spinta a una proposta da 45 milioni di euro tutto incluso: cifre ancora lontane dalle richieste dell’Atalanta, che sfiorano i 60 milioni bonus compresi. Lo spauracchio, per la società campione d’Italia, sono le sirene estere: al momento l’unica a essersi mossa concretamente è l’Atletico Madrid, ma non è peregrina la possibilità che prima o poi dalla Premier League, e nello specifico dal Manchester City, piombi un assalto definitivo. Per questo nelle prossime ore Marotta, Ausilio e Baccin potrebbero alzare la posta, anche se dalla loro hanno un alleato cruciale.

Calciomercato Inter, Solet in chiusura

Palestra, infatti, vuole rimanere in Serie A e nello specifico trasferirsi all’Inter, che ritiene il passo giusto per la sua carriera. Ad Appiano Gentile troverebbe diversi compagni di Nazionale, un allenatore che punta sui giovani e un modulo congeniale alle sue qualità. È un assist non irrilevante, un po’ come quando l’anno scorso preferì il Cagliari ad altre soluzioni e alla fine ha avuto ragione. Certo, il rischio del Lookman-bis è dietro l’angolo, ma pare che questa volta anche alla famiglia Percassi non dispiacerebbe chiudere l’affare in Italia. Un aiuto all’Inter potrebbe arrivare da altre cessioni: al netto di eventuali nuove offerte per Luis Henrique - che sarebbe chiuso da Palestra (e da Diouf), e viceversa potrebbe finanziarne l’acquisto -, nelle ultime ore si registrano nuove indiscrezioni sull’interesse del Nottingham Forest nei confronti di Davide Frattesi, che in Italia piace soprattutto a Napoli e Roma. L’Inter non può certo chiedere i 35-40 milioni del passato, ma anche una cessione attorno ai 25 milioni aiuterebbe il mercato in entrata. Soldi, comunque, utili anche per altri affari: i nerazzurri si avvicinano a chiudere per Oumar Solet. Con l’Udinese ballano i bonus e attorno ai 20 milioni di euro più 3-5 di parte variabile può arrivare la fumata bianca.

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