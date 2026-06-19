Palestra all’Inter, il super regalo per Chivu: Marotta alza l’offerta

Come pacco regalo è senz’altro un po’ costoso, ma di certo alquanto apprezzato: Cristian Chivu per il rinnovo fino al 2028 (ufficializzato ieri) avrà in dote Marco Palestra . E, fatto ancora più importante, lo avrà sin dal raduno e quindi dall’inizio del ritiro estivo che si terrà dal 16 luglio a Donaueschingen nel Baden-Württemberg (Germania). Palestra avrà così a disposizione tutto il pre-campionato per mandare a memoria i movimenti nel 3-5-2 e presentarsi tirato a lucido già all’esordio, il 22 agosto a San Siro con il Monza , e quindi alla partita-amarcord di Cagliari messa in calendario già nella settimana successiva. Per Palestra sta per chiudersi un cerchio: un’estate fa aveva voluto fortissimamente vestire di rossoblù per giocare la prima stagione da protagonista in Serie A e quest’anno - con uguale determinazione - ha scelto l’Inter per il nuovo passo in avanti di una carriera che, viste le premesse, si preannuncia molto importante, anche in ottica azzurra. A proposito: il binario Palestra- Dimarco può rappresentare un ottimo punto di partenza su cui potrà contare il prossimo commissario tecnico (tutto fa pensare che il prescelto possa essere Roberto Mancini ) per disegnare l’Italia che verrà, con sentiti ringraziamente alla politica sull’italianità sempre tanto cara a Marotta .

Palestra, ma quale Premier League...

Palestra - e per questo va invece ringraziato il ragazzo - a differenza di Calafiori (non è una critica, ma un dato di fatto) ha scelto il nostro campionato per completare il suo percorso nel grande calcio e ha detto no a qualsiasi abboccamento arrivato dalla Premier League, ultimo quello del Chelsea dove senz’altro avrebbe guadagnato di più rispetto a quanto messo sul piatto dall’Inter. La ferrea determinazione del giocatore ha avuto come primo effetto collaterale quello di costringere l’Atalanta a scendere a patti con l’Inter. A proposito: nonostante sia una bottega non propriamente economica, tra Atalanta e Inter i rapporti sono sempre stati buoni, come tra l’altro dimostra la trattativa lampo per Zalewski dell’estate scorsa. Quanto accaduto con Lookman è stato provocato dai giochetti dell’entourage del nigeriano che aveva prospettato ai dirigenti dell’Inter condizioni che non rispecchiavano quelle poste dai Percassi per cederlo. Quella per Palestra è stata invece una trattativa a tutti gli effetti, non un tentativo di colpo di mano (seppure indotto) come per Lookman, e - pur recitando ogni attore in gioco la sua parte - c’è sempre stata la volontà di trovare un punto di incontro tra domanda e offerta.

Inter-Palestra, ci siamo: cifre e dettagli dell'accordo

Ieri, come anticipato, è arrivata l’accelerazione dell’Inter. E il fatto che i nerazzurri abbiano pigiato il piede proprio nel giorno consacrato all’annuncio del rinnovo di Chivu non è stato casuale: volontà da parte di chi governa l’area tecnica era mandare un segnale forte all’allenatore che aveva perso Denzel Dumfries, andato al Real Madrid. L’Inter sapeva che per sbloccare l’impasse con i Percassi doveva presentarsi con un’offerta che arrivasse a 50 milioni complessivi e quando è trapelata la notizia dell’incontro tra i club (da una parte Luca Percassi e Giuntoli, dall’altra Marotta e Ausilio) subito si è capito che sarebbe stata una giornata decisiva. E così è stato grazie a un’offerta di 45 milioni per il cartellino più altri 5 legati ai bonus. Le parti si rivedranno presto ma la strada è tracciata: l’Inter sarà chiamata a un ultimo sforzo per arrivare a quota 52 (inserire nuovi bonus o rimodulare quelli presenti) ma dopo l’incontro di ieri negli uffici dei Percassi a Milano - come spiegato - l’epilogo della telenovela è segnato. Tra l’altro Palestra ha già trovato l’accordo con l’Inter sulla base di un quinquennale a 2 milioni a stagione più bonus (niente male, considerato che nell’ultima stagione ha guadagnato 280mila euro...). Acquisto, quello di Palestra, che - oltre al monte-ingaggi - abbassa l’età media dei titolari: dai 30 anni di Dumfries ai 21 del ragazzo. A proposito, la “sua” 2 è stata liberata proprio da Denzel....