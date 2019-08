Juve A-Juve B finisce 3-1: stop al 51', doppio Dybala e Cuadrado

Due invasioni di campo nel giro di pochi minuti portano alla fine anticipata della sfida in famiglia a Villar Perosa. Out Cristiano Ronaldo e De Ligt per problemi fisici

VILLAR PEROSA - Dura 51' la sfida di Villar Perosa tra Juventus A e Juventus B. Solita invasione di campo, come spesso accade nella partita in famiglia in casa Juve e triplice fischio finale anticipato. Assenti di lusso De Ligt e Cristiano Ronaldo, il primo per una vescica al piede, l'altro per un affaticamento muscolare. Entrambi erano presenti ad assistere alla partita in famiglia. La sfida inizia con qualche minuto di ritardo dopo che la squadra ha sfilato esibendo i trofei della scorsa stagione. Dopo un quarto d'ora arriva il vantaggio della Juve A firmato da Paulo Dybala su calcio di rigore. Poi negli ultimi minuti della prima frazione di gioco arriva prima il pareggio momentaneo della Juve B su autogol di Demiral e poi il nuovo vantaggio della Juve A, ancora una volta con Dybala. Al fischio dell'intervallo ecco la prima invasione di campo con circa una cinquantina di bambini che sono andati all'assalto dei giocatori. Principali bersagli dei giovani tifosi i soliti Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Alla ripresa ecco subito il gol del 3-1 firmato da Cuadrado che mette di tacco da pochi passi. Dopo la terza rete della prima squadra arriva la seconda invasione di campo e il conseguente triplice fischio finale che pone fine alla partitella in famiglia.



Nuova invasione di campo e questa volta arriva la fine del match tra Juventus A e Juventus B. La tradizionale amichevole in famiglia termina in netto anticipo dopo soli 51’. Risultato finale Juve A-Juve B 3-1. 51' ANCORA UN'INVASIONE DI CAMPO 50' GOL DI CUADRADO - Il colombiano firma il 3-1 per la Juventus A con un colpo di tacco da pochi passi. 47' OCCASIONE PER RABIOT - Tiro al volo del francese di poco a lato. 46' INIZIA IL SECONDO TEMPO Piccola invasione di campo nell'intervallo della partita. Sono scappati dentro il campo almeno una cinquantina di bambini che sono andati all'assalto dei giocatori. In particolare Ronaldo che si è concesso a tutti i bambini così come Dybala che ha addirittura regalato la sua maglia uno di loro. Per guadagnare gli spogliatoi Ronaldo è dovuto ricorrere alle forze dell'ordine, 7-8 poliziotti lo hanno circondato per riuscire a portarlo negli spogliatoi. 45' FINE PRIMO TEMPO 42' JUVE A DI NUOVO AVANTI - Dybala firma la sua doppietta. L'argentino stoppa il pallone in area e batte imparabilmente Siano, portiere della Juve B. 38' PAREGGIO DELLA JUVE B - Autogol clamoroso di Demiral. Il difensore sbaglia lo stop sugli sviluppi di un cross e mette la palla nella propria porta. 37' JUVE B SI AFFACCIA IN AVANTI - Moreno calcia sulla barriera una punizione dal limite, sulla ribattuta Ahamada calcia alto. 33' JUVE VICINA AL RADDOPPIO - Higuain pericoloso con una conclusione angolata respinta lateralmente dal portiere della Primavera bianconera. 30' DOUGLAS COSTA PERICOLOSO - Discesa sulla sinistra e conclusione in porta deviata in corner. 29' KHEDIRA CI RIPROVA - Ancora il tedesco tra i più pericolosi ma il suo tiro finisce nuovamente alto. 26' SOSTITUZIONE NELLA JUVE A - Esce Buffon, applaudito dal pubblico di Villar Perosa. Al suo posto entra Szczesny. 20' JUVE A VICINA AL RADDOPPIO - Occasione per Khedira che conclude alto dopo l'assist di Douglas Costa. 13' JUVE A IN VANTAGGIO - Dybala trasforma il penalty e porta avanti la Juve A. 12' CALCIO DI RIGORE PER LA JUVE A 10 ' POCHE OCCASIONI - La Juve A domina nel possesso palla ma il risultato resta fermo sullo 0-0. 4' JUVE A GUADAGNA METRI - Il maggior tasso tecnico della Juve A emerge dopo pochi minuti, la Juve B si mette sulla difensiva. 1' HIGUAIN IN CAMPO - In campo nella Juve A, fra gli altri, Higuain e Dybala. Out per problemi muscolari Cristiano Ronaldo. Fuori anche De Ligt per una vescica al piede. Entrambi i calciatori sono presenti a Villar Perosa ad assistere al match Fischio d'inizio a Villar Perosa