Juve, caccia ai terzini per il 2020: ecco la lista di Paratici

Missioni, contatti, valutazioni. Gli indizi portano tutti in un’unica direzione per il 2020: tra le priorità della Juventus , c’è quella di rinforzare il reparto terzini. Al di là dell’emergenza del momento, conseguenza degli infortuni ravvicinati di Mattia De Sciglio e Danilo , i dirigenti bianconeri sono al lavoro per regalare un laterale in più a Maurizio Sarri . La ragione è anche numerica: l’allenatore ha a disposizione tre specialisti del ruolo ( Alex Sandro , Danilo e De Sciglio ) più il jolly Juan Cuadrado , che in questo avvio di stagione si è disimpegnato alla grande tanto come ala quanto come terzino.

Il futuro del 31enne colombiano, però, è tutt’altro che certo: il contratto scade a giugno e per ora non è stato rinnovato. Aspettando l’evolversi della situazione di Cuadrado - e tenuto conto che l’ex Chelsea in caso di prolungamento potrebbe essere utlizzato come esterno d’attacco, altro reparto un po’ “corto”, alla Continassa si guardano intorno. I nomi sott’osservazione sono diversi. In cima alla lista del ds juventino Fabio Paratici c’è sempre Thomas Meunier del Paris Saint Germain, già vicino alla Juventus negli ultimi giorni di agosto. Il belga, proprio come Cuadrado, a giugno potrebbe essere libero a parametro zero. I parigini hanno provato a monetizzare l’ex Bruges già in estate per cercare di evitare un nuovo addio alla Adrien Rabiot, trasferitosi a Torino da svincolato.

