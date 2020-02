Juve, 20 convocati per Verona: out Bernardeschi, ok Dybala

TORINO - Sono 20 i convocati di Maurizio Sarri per la trasferta contro il Verona (in programma domani alle 20.45). In vista della sfida al Bentegodi l'allenatore della Juventus ha scelto gli stessi dell'ultima gara all'Allianz Stadium con la Fiorentina: la sola eccezione è l'inserimento del Primavera Olivieri per Federico Bernardeschi, che ha riportato un affaticamento del muscolo soleo della gamba destra. Il centrocampista si aggiunge così agli altri infortunati già noti, Danilo, Demiral, Khedira e Chiellini. Nessun problema invece per Dybala.

I convocati della Juventus per Verona

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Ligt, De Sciglio, Alex Sandro, Bonucci, Rugani, Coccolo.

Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Olivieri.

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain.