Douglas Costa, lesione di basso grado: il comunicato della Juve e i tempi di recupero

TORINO - "Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Douglas Costa hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi per il suo completo recupero sono di circa 15 -20 giorni". È questo il comunicato diramato dalla Juve dopo che l'attaccante brasiliano è uscito per infortunio nel match di sabato contro l'Hellas Verona. L'ex Bayern Monaco, dunque, salterà sicuramente le prossime due sfide di campionato contro Brescia e Spal. Proverà a rientrare in occasione dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione, ma più probabilmente il suo rientro potrebbe avvenire nella sfida scudetto contro l'Inter in programma il 1° marzo all'Allianz Stadium.