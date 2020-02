Juve, Sarri: "In Italia ci sarebbero stati due rigori per noi"

LIONE (FRANCIA) - Maurizio Sarri prova ad analizzare il ko della Juve a Lione, frutto di una prestazione deludente, soprattutto nel primo tempo: “Nel primo tempo c’è stata una circolazione blanda – dice ai microfoni di Sky - per questo abbiamo subito. In fase difensiva ci è mancata cattiveria e aggressività. Sul gol siamo stati anche sfortunati perché non c'era De Ligt in campo. Abbiamo fatto un buon secondo tempo, ma non abbastanza per una partita di Champions. Con la squadra insisto nella velocità della palla mossa: non riesco ancora a trasmetterlo. Dobbiamo lavorarci”. Il tecnico della Juve spiega il suo nervosismo: “Non ero soddisfatto di come muovevamo la palla – spiega Sarri - in tanti sbagliavano i movimenti che avevo chiesto”. Nessun sentore, da parte dell’allenatore, di un riscaldamento blando nel pre partita: “Non c'ero, lo staff mi ha detto però che è stato buono. Abbiamo mosso velocemente la palla in allenamento, ma è in partita che dovremmo farlo”.

Lione-Juventus 1-0: tabellino e statistiche

Sarri contro l'arbitro

In conferenza stampa poi Sarri si lamenta per le decisioni arbitrali: “In Italia ci sarebbero stati due rigori per noi, su Ronaldo e su Dybala. In Europa c'è un metro diverso e dobbiamo adeguarci”. Il tecnico è un po’ allarmato: “L'aspetto preoccupante è la lentezza nella manovra, non possiamo essere produttivi su questi ritmi. Dobbiamo spazzare via questo aspetto dalle prestazioni, anche all'interno di buone gare mettiamo dentro 15-20 minuti così”. Sarri però nega problemi con i calciatori: “Non ho mai detto che non rispondono alle consegne. Rispondere a 100 all'ora è un conto, rispondere con la palla a 10 all'ora è un altro. Sono due calci diversi, ma questo non vuol dire niente a livello di relazioni. E' un difetto enorme, non so se abbiano più difficoltà nel farla viaggiare più veloce di prima”.