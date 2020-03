Sarri: "Dybala arma in più. La Juve non ha concesso nulla all'Inter"

TORINO - " Dybala a gara in corso? Era una considerazione che abbiamo fatto ieri con lo staff. Partire con Cuadrado alto, ci lasciava in panchina sia Paulo che Douglas Costa . Ci avrebbe quindi tolto un'importante soluzione offensiva, senza dimenticare Bernardeschi che sta tornando in buona condizione". Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri commenta ai microfoni di Sky Sport il successo per 2-0 contro l' Inter : "È una vittoria importante, ma ne mancano 13, quindi il percorso è ancora lunga. Stasera abbiamo avuto energia, rispetto all'ultima uscita dove sembravamo appiattiti. Ho scelto giocatori che a livello di energie mentali e nervose, più che fisica, mi sembravano pronti, magari tra 15 giorni le cose cambieranno. Ramsey ? Anche lui dice di trovarsi meglio mezz'ala perché ha bisogno di vedere il campo, mentre da trequartista è troppo spalle alla porta. C'è da dire che è in una condizione diversa rispetto a qualche mese fa quando giocava in quella posizione".

Juve, Sarri: "Inter mai pericolosa"

Prosegue Maurizio Sarri: "L'errore di De Sciglio? Lo scuso, era in campo da dieci secondi e non aveva fatto neanche il riscaldamento. Higuain ha fatto una partita straordinaria, si è sacrificato molto per la squadra, giocando lontano dalla porta e rincorrendo Brozovic. Dybala poi cambia le partite. Lo stavo per mettere un minuto prima dell'1-0, poi ho deciso di metterlo lo stesso perché sapevo che poteva essere l'uomo giusto per chiuderla. L'Inter nel primo tempo ci ha aggrediti alti e penso che abbiano speso molte energie. Noi poi dopo il vantaggio siamo andati in fiducia, penso che loro abbiano avuto l'effetto inverso. Ciò che mi rende felice oggi è che abbiamo concesso zero ad una squadra forte come l'Inter. Stop ai campionati? È difficile dire qualcosa. Io ho paura dei tuttologi, che parlano di sei argomenti diversi contemporaneamente. Io posso parlare solo di calcio, la mia conoscenza è troppo limitata per dire cosa sarebbe giusto fare e se sarà giusto togliere due ore di svago alle persone rinchiuse a casa o se far invece rischiare qualcosa agli addetti ai lavori. Ho visto paura nei calciatori? Non lo so, non ho conoscenze adeguate in merito. Noi andiamo in giro per giocare a calcio, quindi non si ha la percezione del rischio. Quanto sia davvero elevato non lo so".