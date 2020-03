Juve, Ronaldo festeggia la vetta e le 1000 partite: "Orgoglioso della vittoria"

TORINO - "Sono orgoglioso di aver raggiunto quota 1000 partite ufficiali nella mia carriera con una vittoria molto importante che ci ha messo di nuovo in cima ala classifica". Questo il post su Instagram di Cristiano Ronaldo dopo il 2-0 all'Inter nella serata della sua millesima gara in carriera. CR7 accompagna quanto scritto mettendo due foto: una con la maglia del Portogallo e in mano il trofeo dell'Europeo vinto nel 2016, l'altra con la divisa della Juventus. In più i numeri: 18 stagioni da professionista, 1000 partite, 4 club e 725 gol. "Ringrazio tutti i miei compagni di squadra, gli allenatori, la mia famiglia, i miei amici e i miei fan - aggiunge il numero 7 bianconero - che mi hanno aiutato a raggiungere questo grande risultato".

