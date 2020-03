Coronavirus, Dybala smentisce le fake news: "Sto bene"

TORINO - "Salve a tutti, solo per confermare che sto bene e in isolamento volontario. Grazie a tutti per i messaggi e spero stiate bene". L'attaccante della Juventus Paulo Dybala, smentisce con queste parole affidate ai propri profili social le voci, generate dalla stampa venezuelana, relative a una presunta positività dell'attaccante argentino al Coronavirus. Indiscrezioni di stampa che la Juventus aveva già provveduto a smentire, "in modo categorico". In casa bianconera è risultato positivo al Covid-19 il difensore Daniele Rugani, positività che ha fatto scattare, in osservanza alle disposizioni delle autorità sanitarie, la decisione dell'isolameto volontario dei giocatori bianconeri.