Juve, Chiellini ok al primo esame da dirigente

Promosso a pieni voti, il dottor Giorgio Chiellini. Ancora una volta. E nella fattispecie non è tanto questione di pagelle da prestazione in campo, nemmanco di esami presso la facoltà di economia. Qua siamo ancora su un altro piano, un altro livello. Potremmo parlare di una sorta di esame d’ammissione alla carriera di dirigente bianconero. Essì perché il dottor Giorgio Chiellini ha avuto un ruolo nodale nella trattativa per quella che potrebbe passare alla storia del calcio come “l’intesa del taglio degli ingaggi”. Anche ribattezzabile “la paura fa... 90”, come i milioni lordi che la Juventus riuscirà a risparmiare sul monte stipendi dell’esercizio 2019-20 grazie alla rinuncia, da parte dei suoi calciatori, delle prossime 4 mensilità.

Il dottor Giorgio Chiellini ha avuto un ruolo nodale, si intende, spendendosi a suon di scambi d’opinione con il presidente Andrea Agnelli e il direttore generale Fabio Paratici, a suon di telefonate con i compagni di squadra: i colleghi senatori in primis, ma non soltanto loro ovviamente. In generale, il dottor Giorgio Chiellini, ha tirato fuori tutta una serie di know-how, tutta una serie di abilità e competenze, perfette per chi voglia davvero - come davvero vuole il capitano bianconero - ambire ad un ruolo importante in un top club. In ordine sparso: attaccamento alla maglia e senso di responsabilità (sposando e promuovendo una iniziativa che permette al club di guardare al futuro con meno allarmismo), carisma (facendo ovviamente leva sullo spirito di sacrifico anche dei compagni di squadra, come lui sensibili alle vicissitudini del momento), credibilità. Credibilità in virtù delle competenze proprio in ambito economico e gestionali maturate in anni di studi portati avanti a margine dell’attività agonistica. E’ chiaro che se te lo dice uno così, che se non si fa un passo indietro allora si rischia il default, allora un certo tipo di ragionamenti cominci a farli.

