Juve, Dybala è di ottimo umore e si allena con Oriana

TORINO – Dopo le tante voci sulla sua salute dei giorni scorsi, Paulo Dybala appare di buon umore con la fidanzata Oriana Sabatini, in una foto su Instagram. L’attaccante argentino della Juve sta lavorando per tenersi in forma in attesa di riprendere l’attività: “Dopo un po' di allenamento, auguriamo a tutti una buona domenica” scrive Dybala sul social network, postando una immagine con Oriana e il loro cane.